MÉS per Mallorca pide "rebajar la crispación política" y lamenta el rechazo a la comparecencia de García

El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha pedido "rebajar la crispación política" en los plenos del Parlament y ha lamentado el rechazo a la comparecencia de la consellera de Salud, Manuela García, para dar explicaciones sobre agresiones lingüísticas.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este jueves, Apesteguia ha hecho referencia a la "incapacidad" de los diputados de "establecer debates productivos". "Lamentamos que tengamos que debatir más sobre lo que hacemos los diputados que sobre los problemas de los ciudadanos".

En relación con la petición de comparecencia de la consellera de Salud, el portavoz de MÉS per Mallorca ha criticado el rechazo por parte de PP y Vox. Según Apesteguia, los "reiterados casos" de agresiones lingüísticas en hospitales y centros de salud "no se pueden excusar en que se trata de casos puntuales".

En esta línea, ha subrayado que el Govern tiene la obligación de garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos. "Sólo se producen este tipo de agresiones hacia un tipo de ciudadano por motivo de lengua, no hay agresiones lingüísticas por utilizar el castellano", ha insistido.

Con todo, desde MÉS per Mallorca piden a la consellera que explique cómo se garantizarán los derechos lingüísticos de los ciudadanos por parte del servicio de seguridad externalizado del IbSalut. "No entendemos que impidan la comparecencia a no ser que no tengan medidas a la hora de proteger los derechos lingüísticos", ha considerado.

Asimismo, el ecosoberanista a animado a la ciudadanía a participar en el 'Correllengua' y a la movilización que ha convocado la Obra Cultural Balear (OCB) este domingo.

En cuanto a la pregunta registrada por Vox que plantea sustituir la denominación de catalán por lenguas baleares en el Estatut d'Autonomia, Apesteguia ha dicho que es "graciosa", señalando que "ni siquiera coinciden con la academia --'Reyal Acadèmi de sa Llengo Baléà'-- porque hablan de lenguas".

Por otra parte, MÉS per Mallorca "entiende" que un Juzgado de Palma haya incoado diligencias previas por la denuncia del PSIB contra el director general del Servicio de Salud de Baleares (IbSalut), Javier Ureña, por la renuncia a la reclamación a la empresa del caso Koldo. Según la formación, es "evidente" que la actuación del Ureña es "negligente".

"La neglicencia es evidente y, además, hubo conversaciones entre miembros de una trama de corrupción que planeaban cómo influir al Govern para que pasara lo que ha pasado", ha señalado, remarcando que es una cuestión que "se tiene que investigar".

Sobre esta cuestión se ha pronunciado también el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, quien ha celebrado que se abran diligencias, señalando que la resolución de Ureña desistiendo del expediente de reclamación es "irregular, no va con ningún informe y no contiene motivación".

Igualmente, Castells ha criticado que la comisión de investigación en el Parlament sobre esta cuestión tendrá un ritmo "difícil de seguir". "Se intenta hacerlo rápido para que pase este mal trago y no se pueda saber qué ha pasado", ha considerado.