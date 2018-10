MÉS per Mallorca: "Robar una bicicleta sale más caro que malversar, prevaricar y cometer fraude a la administración"

Publicado 03/10/2018 14:07:55 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de MÉS per Mallorca, Josep Ferrà, ha criticado este miércoles que, con el acuerdo del ex presidente del Govern Jaume Matas por confesar en el caso Over, queda demostrado que "robar una bicicleta sale más caro que malversar, prevaricar y cometer fraude a la administración".

En declaraciones a los medios tras la Junta de Portavoces, Ferrà ha asegurado que su partido no está de acuerdo con el pacto al que ha llegado Matas con la Fiscalía al rebajar la petición de cárcel a dos años y medio de prisión, que será sustituida por una multa de 18.000 euros.

En este sentido, el diputado de MÉS per Mallorca ha lamentado que, por el momento, Matas no haya aportado "nada más" que su confesión y ha añadido que "la ciudadanía no lo entenderá".

"Seguimos con un problema de confianza de las ciudadanía hacia las administraciones y este tipo de situaciones se hacen mal de defender", ha dicho.

LAZOS AMARILLOS

En cuanto a la "polémica" surgida por que se hayan colgado lazos amarillos durante el 1 de octubre, Ferrà ha asegurado que su formación seguirá defendiendo que la gente se pueda manifestar "de la manera que quiera".

Sobre ello, ha incidido en que "es importante defender la libertad de cualquier persona a llevar un lazo" aunque ha explicado que "cada institución tiene un reglamento y se tiene que hacer cumplir".

Respecto a la proposición no de ley para reconocer que existen "presos políticos" en España, el diputado de MÉS ha reiterado que se trata de un tema de democracia y ha sostenido que "la consideración de presos políticos está fundamentada en una base jurídica". "Seguiremos defendiendo que existen presos políticos en España", ha añadido.