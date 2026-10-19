MÉS per Mallorca tiene "pocas esperanzas" en el Debate de Política General porque estará "teñido de electoralismo"

El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, durante una rueda de prensa. - EUROPA PRESS

PALMA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha expresado este lunes que tiene "pocas esperanzas" en el Debate de Política General al considerar que estará "teñido de electoralismo" y "se hablará más" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El ecosoberanista ha señalado en rueda de prensa que la presidenta del Govern, Marga Prohens, llevará este martes al debate un paquete de medidas en materia de vivienda. "Si hace dos años descubrió que Baleares estaba saturada y el año pasado descubrió el reto demográfico, suponemos que este año descubrirá que tenemos un problema de vivienda", ha sostenido.

En este sentido, ha criticado las "no políticas" del Govern respecto a la vivienda y ha advertido de que "seguirá apostando por incentivar la especulación, la construcción y el mercado inmobiliario, sin tener en cuenta que está desbocado y que no sirve a la sociedad balear".