MÉS per Menorca cree que el decreto de medidas extraordinarias del Govern "es contrario al Estatut"

MENORCA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Menorca ha registrado este jueves en el Parlament un escrito dirigido a la Mesa de la Cámara con el que pide que no se admita a trámite para su votación el decreto de medidas urgentes y extraordinarias que, según su opinión es "contrario al Estatut d'Autonomia".

Los ecosoberanistas han alegado en un comunicado que el decreto no es "jurídicamente válido" porque contiene una disposición final novena en la que, en tres de sus apartados, hace modificaciones de leyes de presupuestos generales de la comunidad autónoma, algo que, según han declarado, "no está permitido según el artículo 49 del Estatut d'Autonomia, que establece que los decretos ley no podrán afectar a los presupuestos generales".

"El decreto vulnera de forma clara y manifiesta esta norma estatutaria", ha señalado el diputado de MÉS per Menorca Josep Castells.

Por este motivo, la formación pide que tan pronto el Govern tramite al Parlament el decreto y la Mesa tenga que calificarlo declare su inadmisibilidad "por no ajustarse de forma evidente y palmaria a lo que el Estatut prevé para los decretos ley y, en consecuencia, lo devuelva al Ejecutivo autonómico para que adopte las medidas oportunas".