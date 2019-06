Més per Menorca decide retomar las negociaciones sin renunciar a la presidencia compartida

Publicado 29/06/2019 14:07:55 CET

MENORCA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Més per Menorca ha acordado este sábado retomar las negociaciones con el PSOE y Unidas Podemos para formar gobierno en el Consell Insular de Menorca, aunque el coordinador de la formación menorquinsta, Nel Martí, ha confirmado a Europa Press que las conversaciones continuarán "sin renunciar a la presidencia compartida".

Los menorquinistas se han reunido este sábado en asamblea para tratar los pasos a seguir después de que la comisión negociadora de Més per Menorca abandonara las negociaciones con el PSOE y Unidas Podemos.

"No renunciamos a nuestras propuestas, pero tenemos la voluntad de llegar a un acuerdo, y pedimos al PSOE que también presente propuestas para poder acercar posturas", ha manifestado Martí tras el encuentro.

"Queremos un gobierno fuerte y estable, donde la pluralidad se vea representada, especialmente por los dos partidos mayoritarios, PSOE y Més per Menorca, y que nos permita desarrollar nuestras políticas", ha añadido.

Cabe recordar que el PSOE y Unidas Podemos alcanzaron el miércoles un preacuerdo para la constitución del gobierno del Consell Insular de Menorca.

Sin embargo, dejaron la puerta abierta a continuar las negociaciones con Més per Menorca. "Entendemos que, según el programa electoral de Més per Menorca y los principios programáticos que han expresado en la mesa de negociación, no hay ningún aspecto que impida o dificulte que la formación menorquinista pueda formar parte del acuerdo de gobierno y del gobierno compartido que resulte de las negociaciones iniciadas", manifestaron.

No obstante, en su comunicado conjunto apuntaron que "compartimos que se ha de otorgar la democráticamente la presidencia a la candidata que encabeza la lista socialista, Susana Mora".