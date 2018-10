MÉS per Menorca denuncia la "falta de coherencia" de PSIB y Podemos respecto a la Ley de Caminos

Publicado 27/09/2018 13:05:36 CET

MENORCA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Menorca ha indicado este jueves que no apoyará la tramitación en el Parlament de la Ley de Caminos tras la decisión del PSIB y Podemos de no aceptar las enmiendas que procedían del Consell de Menorca y que, según han señalado, "permitirían que la ley mallorquina en tramitación fuese extensible a Menorca".

En esta línea, los menorquinistas han apuntado que solicitarán a todos los grupos parlamentarios que reconsideren su postura y que "dejen de vetar y marginar a Menorca".

La formación ha recordado que la Ley de Caminos la impulsó el Consell Insular de Mallorca en el Parlament para que éste la convirtiera en una iniciativa propia.

"Fue en este momento cuando el Consell Insular de Menorca, con los votos del PSIB, Podemos y MÉS per Menorca, aprobó una serie de enmiendas que trasladamos al Parlament", han remarcado.

Sin embargo, tanto el PSIB como Podemos votaron este miércoles en contra de las enmiendas presentadas por los soberanistas, "mostrando una actitud incoherente y vetando la posibilidad de que la Ley de Caminos se pueda aplicar también en Menorca", han concluido.