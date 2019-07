MÉS per Menorca vota en contra del organigrama del Consell provocando la primera crisis

Publicado 22/07/2019 12:56:55 CET

MENORCA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Menorca ha votado este lunes en contra del cartapacio del Consell Insular de Menorca provocando la primera crisis de gobierno en el seno de la administración insular.

La portavoz de la formación menorquinista, Maite Salord, ha explicado durante la celebración del pleno extraordinario que el voto negativo de su partido viene motivado por el hecho de que la presidenta, Susana Mora, no ha cedido las presidencias del Consorcio de Residuos y Energía y de la Agencia Menorca Reserva de Biosfera.

"Estas delegaciones deberían recaer sobre la Conselleria de Medio Ambiente que yo gestiono y no entendemos porqué no se ha hecho", ha dicho la vicepresidenta única, Maite Salord, quien ha añadido que es un cargo que ostenta "no sé hasta cuando".

Salord ha remarcado que el organigrama les incluye en un equipo de Gobierno del que no se sienten formar parte y ha subrayado que esta situación "requiere de una negociación en otro contexto para ver si se puede reconducir este desacuerdo".

En esta línea, ha indicado que MÉS per Menorca siempre ha defendido los gobiernos de pacto "que den voz a todos sus integrantes, que sean respetuosos y dejen su espacio a todos ellos".

"Entendemos que hay una cuestión de fondo organizativa que no es la correcta, pero también hay una cuestión de formas: si se pensaba cambiar radicalmente el funcionamiento de la Conselleria de Medio Ambiente se tendría que haber hablado y que no nos cogiera por sorpresa", ha manifestado.

La portavoz menorquinista ha asegurado que el hecho de que la presidencia del Consorcio de Residuos y Energía no esté en manos de la Conselleria de Medio Ambiente representa que la responsable de ésta área no puede asistir sino es cómo invitada.

"Lo mismo ocurre a día de hoy con la Agencia Menorca Reserva de Biosfera, aunque los estatutos que se están redactando sí contemplen una vicepresidencia", ha recordado.

Durante su turno de intervención, la portavoz del PP, Misericordia Sugrañes, ha criticado el "espectáculo" vivido este lunes en el pleno extraordinario. "Esperamos que este reparto de sillas acabe de una vez y que se empiece a trabajar para los menorquines", ha apuntado.

Por su parte, la presidenta, Susana Mora, ha lamentado la situación y ha mostrado su confianza en que la situación "se pueda solventar en el contexto adecuado".