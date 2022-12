MÉS per Palma celebra un 'Cap de setmana antifeixista' para combatir discursos de odio y defender derechos humanos

MÉS per Palma ha celebrado este viernes y sábado, día 9 y 10 de diciembre respectivamente, un 'Cap de setmana antifeixista' (Fin de semana antifascista) con el objetivo de luchar contra los discursos de odio y defender los derechos humanos.

antifascista para luchar contra los discursos de odio y la defensa de los derechos humanos. Las jornadas han contado con personas expertas en discursos de odio y cómo hacerles hacer frente como Belén Agulló, Miquel Ramos, Enric Juliana, María Eugenia Rodríguez Palop o Pablo

antifascista para luchar contra los discursos de odio y la defensa de los derechos humanos. Las jornadas han contado con personas expertas en discursos de odio y cómo hacerles hacer frente como Belén Agulló, Miquel Ramos, Enric Juliana, María Eugenia Rodríguez Palop o Pablo

Batalla.

"Vivimos un auge de los discursos de odio y de ataques a los feminismos y a los derechos de las mujeres, el colectivo Lgtbi, las personas migradas y racializadas, contra la lengua catalana y el

sistema educativo, contra el ecologismo o contra las personas que más se encuentran en los márgenes y menos tienen. Pensamos que basta ya y que hay que dar una respuesta desde la política. Es por eso que hemos organizado estas jornadas", ha explicado la regidora de Modelo de Ciudad, Vivienda Digna y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Palma

y cabeza de lista de MÉS per Palma a las próximas elecciones municipales, Neus Truyol.

"Queremos abrir espacios de debate con libros y películas para que la ciudadanía pueda formarse de forma crítica, como lo hacían los antifascistas de los años 30 y 40 del siglo XX en ateneos y espacios populares de todo nuestro país, el Estado y Europa", ha asegurado el

coordinador de la formación, Miquel Àngel Contreras. "Con estas jornadas queremos impulsar la reflexión y el rearme ideológico ante un peligro creciente en nuestra sociedad", ha continuado.

Este viernes, día 9 de diciembre, tuvo lugar la 'Mostra de Cinema Antifeixista' con la proyección de 'La mort de Guillem', una película de Carlos Marqués-Marcet, sobre el asesinato del militante antifascista e independentista valenciano Guillem Agulló en 1993 a manos de un grupo de ultra derecha. El acto fue presentado por Belén Agulló, hermana de Guillem.

Este sábado, las jornadas se han retomado con la 'Fira del llibre contra el odi' en s'Escorxador de Palma con la presencia de las librerías Quart creixent y Embat Llibres y las presentaciones de libros de personas expertas en discursos de odio y cómo hacerles frente.

La primera de las presentaciones ha sido la de la edición en catalán de 'Antifeixistes' (de la editorial Capitan Swing), del periodista valenciano experto en extrema derecha Miquel Ramos. Una crónica de cómo se combatió la ultra derecha en los años 90. El acto ha estado acompañado por Neus Truyol.

A las 18.00 horas, y acompañado de la secretaria general de Mallorca Nova, Maria Victòria Llull, el escritor, periodista y adjunto al director de La Vanguardia, Enric Juliana, ha presentado 'Aquí no hem vingut a estudiar' (de Arpa Editoras).

A continuación ha sido el turno del historiador y ensayista Pablo Batalla, presentando su libro 'Los nuevos odres del nacionalismo español' (de Ediciones Trea), acompañado del profesor de Historia Contemporánea de la UIB, Antoni Marimón.

La última de las presentaciones ha sido la de la profesora titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III, experta en Derechos Humanos, eurodiputada de Podemos y activista ecofeminista, María Eugenia Rodríguez Palop, quien ha presentado su libro

'Revolución feminista y políticas de lo común' (de Icaria Editorial), acompañada por la teóloga y directora insular de Igualdad y Diversidad del Consell de Mallorca, Rosa Cursach.

Además, se ha celebrado un coloquio que ha contado con una fila 0 formada por representantes de CCOO, Joves de Mallorca per la Llengua, Fridays for Future, Mallorca Lliure y Mallorca Nova.

Para acabar, las jornadas antifascistas se han cerrado con un acto político de conclusión donde ha participado Belén Agulló, hermana del joven antifascista Guillem Agulló asesinado en 1993, Nora Rodríguez, abogada y portavoz de la campaña 15 años del asesinato del joven antifascista Carlos Palomino, Maria Antònia Oliver París, de Memoria de Mallorca, Maria Victòria Llull, secretaria general de Mallorca Nova, Jaume Alzamora, secretario general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, coordinador general de MÉS per Mallorca y Neus Truyol, cabeza de lista de MÉS per Palma en las próximas elecciones

municipales.