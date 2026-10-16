MÉS per Palma exige la convocatoria de subvenciones para clubes deportivos tras diez meses de retraso

La portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol. - MÉS PER PALMA

PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha exigido este viernes al Ayuntamiento de Palma que publique la convocatoria de subvenciones para los clubes deportivos, que agilice la tramitación y que las ayudas lleguen a los clubes a la mayor brevedad, ya que acumulan un retraso de diez meses.

Según han informado en un comunicado, esta situación es "inadmisible" y provoca un "grave perjuicio económico" a unas entidades imprescindibles para el deporte de base.

La portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol, ha considerado que "la dejadez del regidor de Deportes, Javier Bonet, está poniendo contra las cuerdas a los clubes deportivos" ya que "las entidades aún no saben cuándo podrán acceder a unas ayudas imprescindibles".

La ecosoberanista ha recordado que las subvenciones se convocan habitualmente entre enero y febrero, pero ha lamentado que en octubre "aún no se ha publicado la convocatoria".

Truyol ha destacado que su formación ya recriminó la situación en junio y ha denunciado que el regidor "sigue sin hacer los deberes". Según ha añadido, "no es un simple retraso administrativo", sino una "dejadez que demuestra la incapacidad de gestión del PP".

MÉS per Palma ha apuntado que durante estos primeros meses de la temporada se concentra una parte importante de los gastos de los clubes deportivos, entre ellos las inscripciones en competiciones, el material, los desplazamientos o el personal técnico.

En este sentido, ha sostenido que la falta de convocatoria obliga a las entidades a planificar la temporada sin saber cuándo llegarán las subvenciones, algo que "perjudica especialmente a los clubes más pequeños".

Según Truyol, los niños y jóvenes que practican deporte, sus familias, los entrenadores y los voluntarios deportivos están "pagando las consecuencias de la incompetencia del PP". En esta línea, ha defendido que el gobierno municipal "ha abandonado" a los clubes.