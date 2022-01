MÉS y Unidas Podemos piden que la administración pública revise el listado de bienes inmatriculados de la Iglesia

PALMA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de MÉS per Mallorca en el Parlament, Josep Ferrà, y la portavoz parlamentaria adjunta de Unidas Podemos, Esperança Sans, han presentado, este lunes, una Proposición No de Ley (PNL) en la que piden que la administración pública revise el listado de bienes inmatriculados de la Iglesia.

En rueda de prensa conjunta, ambos diputados han explicados esta iniciativa conjunta sobre las inmatriculaciones de la Iglesia presentada a raíz del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal la semana pasada al respecto.

Ferrà ha defendido que debe ser el Gobierno y no la Iglesia el que revise y presente la lista de bienes que no están matriculados. En este sentido, Sans ha sostenido que la Iglesia no puede ser la que diga cuáles bienes están matriculados y cuáles no. "El Gobierno lo debe revisar todo para hacer un listado transparente al que pueda tener acceso toda la ciudadanía y las administraciones públicas", ha subrayado.