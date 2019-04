Mesquida (Cs) llega a la sede de su partido para seguir unas elecciones "inciertas" y "abiertas"

Publicado 28/04/2019 20:08:41 CET

PALMA DE MALLORCA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Ciudadanos al Congreso por Baleares, Joan Mesquida, ha llegado este domingo a las 19.40 a la sede su partido en Palma, donde seguirá esta noche unas elecciones generales que ha calificado como "inciertas" y "abiertas".

Mesquida ha sido el primero en llegar y espera en estos momentos a su número dos, Fernando Navarro, así como al candidato al Senado, Pedro Ribas; al candidato a la Presidencia del Govern, Marc Pérez Ribas; a la candidata al Consell de Mallorca, Beatriz Camiña, y a la número uno al Ayuntamiento de Palma, Eva Pomar.

El candidato al Congreso ha expresado que está pasando "un día de incertidumbre" y que no sabe cuántos escaños puede obtener su partido. En este sentido, ha recordado la primera vez que se presentó a unas elecciones autonómicas, como número diez de la lista del PSIB, y no fue diputado porque únicamente entraron nueve. "Estas cosas no se saben", ha declarado.

En las últimas elecciones generales, celebradas el 26 de junio de 2016, la formación naranja consiguió por Baleares un solo escaño, ocupado hasta ahora por el número dos de la nueva lista, Fernando Navarro. Concretamente, con un 14,57 por ciento de los votos, se situó como cuarta fuerza entre los votantes del archipiélago.

Ciudadanos ha decidido pasar la noche electoral en su "pequeña sede", que está situada en las Avenidas de la capital balear, donde los candidatos estarán acompañados, además de de los principales medios de comunicación de las Islas, de apoderados y afiliados, que tendrán "bebida y picoteo".