Miralles: "Nunca hemos tenido voz propia en Madrid, al tenerla se perderá el miedo a votar a partidos de aquí"

"A diferencia del resto de partidos, el voto a El PI es un voto consciente y no un voto obediente a Madrid", ha remarcado

El candidato de El Pi - Proposta per les Illes (El PI) al Congreso de los Diputados, Joan Miralles, ha considerado que, si la formación regionalista "consigue" representación en el Congreso de los Diputados tras los comicios generales del 28 de abril, "se perderá el miedo a votar" a partidos de Baleares que, según ha defendido, son "la única vía para conseguir una financiación justa" para las Islas.

"Nunca hemos tenido un diputado con voz propia en el Congreso, pero el día que lo tengamos y veamos la importancia que tiene sobre el bienestar de la ciudadanía, se perderá el miedo a dar el paso y votar a partidos que defienden los intereses de los ciudadanos de Baleares", ha expresado Miralles en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha incidido en la importancia de conseguir una 'voz propia' en la Cámara baja.

Para ello, El PI propone que el Estado financie el "100 por cien de los costes de la insularidad" y un incremento de la partida para Baleares en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para que las Islas "dejen de estar por debajo de la media" estatal en materia de inversiones territoriales. "Las empresas de aquí deben ser competitivas y eso pasa por no tener sobrecostes en el transporte", ha matizado.

Además, asegura que El PI "tiene los votos" para conseguir un diputado en el Congreso si se repiten los resultados obtenidos por la formación en las últimas elecciones autonómicas. "Hace falta que la gente tome conciencia de que sólo con una voz propia se conseguirá una financiación justa para Baleares", ha reiterado Miralles, a la par que ha subrayado que el partido "sólo se debe a los ciudadanos" de las Islas.

FINANCIACIÓN JUSTA, IGUALDAD Y CATALÁN, EJES DE LA POLÍTICA DE PACTOS

Sobre la política de pactos a seguir si consiguen representación en el Congreso, Miralles resalta que los regionalistas "pactarán" con aquellos partidos que se comprometan con su programa electoral aunque avanza que "con algunos será muy difícil", ha dicho tras ser preguntado por Vox.

"Las líneas rojas pasan por respetar la financiación justa para Baleares y por no tocar los pilares básicos de la cohesión social, como son la lengua propia, la educación o la igualad de género. Jamás serán moneda de cambio", ha asegurado.

En la misma línea, Miralles resalta que El PI es una fuerza de "centro moderado" que "está abierta al diálogo" y defiende un modelo de Estado "descentralizado". Además, ha avanzado que la formación estaría dispuesta a mediar en el conflicto catalán.

"Queremos salir de extremismos y de la confrontación, defendemos un modelo de estado descentralizado y la cuestión catalana pasa por la capacidad de consenso y la voluntad de diálogo", ha aseverado.

"LA REGULACIÓN DEL ALQUILER NO ES LA SOLUCIÓN"

Respecto al modelo turístico, Miralles ha resaltado que El PI apuesta por alargar la temporada turística a través de la diversificación de la economía y el impulso de modalidades turísticas "con valor añadido" que, a la vez, "fomenten la ocupabilidad y cuiden del patrimonio" de las Islas.

No obstante, el también expresidente de la Asociación del Alquiler Turístico en Baleares (Habtur Balears) se ha mostrado reacio a regular el alquiler turístico al considerar que "no es la solución" al problema de la vivienda. "No se debe demonizar un sector clave, lo que hay que hacer es seducir a los propietarios para que saquen sus viviendas al mercado", ha defendido Miralles.

Además, El PI sostiene que la Administración debe facilitar suelo público para que los promotores construyan vivienda pública, además de facilitar la reducción del índice de edificabilidad para poder construir más pisos en el mismo terreno. "Lo que se necesita es poder gestionar los mecanismos que faciliten la sostenibilidad del modelo", ha considerado.

En este sentido, El PI también plantea en su programa electoral la gestión o cogestión de los puertos y aeropuertos por parte del Ejecutivo autonómico ya que, según ha manifestado, de ese modo se dispondrían de los mecanismos necesarios para implementar un modelo turístico planificado en el tiempo y sostenible. "Hay que diseñar una hoja de ruta conjunta entre hoteleros, sector de la restauración, sindicatos e instituciones para decidir sobre la planificación turística", ha declarado.

"EL PI ES UN PARTIDO FEMINISTA"

Preguntado por si El PI se define como un partido feminista, Miralles ha asegurado que sí y ha roto una lanza a favor de un feminismo que interpele a los hombres para impulsar masculinidades positivas "hacia el camino de la igualdad". "No estamos dispuestos a hacer políticas regresivas que nos hagan volver atrás en materia de igualdad o en relación a los derechos del colectivo LGTBI", ha resaltado.

En la misma línea, ha defendido la "cordura" y la "profundidad" en los debates de temas "polémicos", como la maternidad subrogada o la regulación de la prostitución, además de mostrarse partidario de "buscar fórmulas" para "encontrar una muerte digna". "Convienen los debates en profundidad y no funcionar a golpe de titular, como algunos hacen", ha manifestado.

LA 'BALEARIDAD' COMO "CONCEPTO AMPLIO"

Preguntado por la postura del partido frente a las migraciones desde los países del Sur a los países del Norte, Miralles ha asegurado que los movimientos de personas son un "fenómeno global" que requieren de una política internacional "coherente" que evite que la gente se vea forzada a migrar. Además, ha vuelto insistir en la importancia de la transferencia de competencias para que las comunidades de acogida "gestionen sus recursos sin que aparezca la xenofobia" en la población local.

En otro orden de cosas, y en referencia a las identidades y a los tipos de 'balearidad' que existen -cabe recordar que el eslogan de la campaña de El PI es '100% balear'-, Miralles ha señalado que la formación regionalista concibe la 'balearidad' como un "concepto amplio" no excluyente, ya que, según ha expresado, los ciudadanos de Baleares son "las personas que viven y se sienten de aquí".

En este sentido, se ha referido a la necesidad de que el Estado desarrolle "cierta sensibilidad" hacia la diversidad de España "no sólo a nivel social y cultural" sino también territorial. "Si se nos pide que desde Baleares entendamos las realidades de otras comunidades más deprimidas, también se debe entender que aquí la insularidad genera sobrecostes. Eso requiere de una sensibilidad por parte del Gobierno central", ha expresado.

"Si gracias a un diputado de Coalición Canaria que ha trabajado con El PI hemos conseguido el descuento de residente y la tarifa plana entre vuelos, ¿qué no conseguiremos con una voz 100% balear?", ha planteado.