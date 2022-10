Muñoz (UP) cree que Europa entiende "por fin" la necesidad de abordar "cambios profundos"

Pide avanzar en las reformas estructurales necesarias "para superar el déficit democrático de la Unión Europea"

PALMA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Unidas Podemos por Baleares en el Congreso Lucía Muñoz ha afirmado que "Europa está entendiendo por fin la necesidad de abordar cambios profundos", como la emergencia climática y el refuerzo del pilar social, y ha pedido "avanzar en las reformas estructurales necesarias para superar el déficit democrático de la Unión Europea".

Muñoz ha hecho estas declaraciones, en Bruselas, durante el debate de las conclusiones de la Conferencia del Futuro de Europa y el rol de los parlamentos nacionales en la Unión Europea.

La diputada ha destacado que "estas deben ser cuestiones de primer orden". "Estamos muy contentas de que gracias a la participación de la ciudadanía, la Conferencia por el Futuro de Europa (COPE) ha generado un espacio democrático donde se han escuchado voces de colectivos que han estado históricamente excluidos, como la juventud, las mujeres, las personas migrantes, y las personas pertenecientes al colectivo LGTBI", ha añadido.

Para finalizar, la diputada de Unidas Podemos ha explicado que "algunas conclusiones y recomendaciones de la COFE implican una reforma de los tratados, aunque otras, no". "Es necesario que se avance en ambas cuestiones simultáneamente. La aplicación de aquellas recomendaciones que no necesitan reforma de los tratados no puede ser una excusa para que no se inicie una verdadera reforma de la Unión Europea. Hay que pisar el acelerador y avanzar en las reformas estructurales necesarias para superar el déficit democrático de la Unión Europea", ha concluido.