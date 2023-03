Negueruela advierte a Prohens que no use la polémica de las kellys "como cortina de humo para tapar sus vergüenzas"

Lamenta que en el PP "no aprenden", por reunirse Prohens con un condenado "precisamente por delitos electorales" poco antes del 28M



PALMA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo y portavoz del Govern, Iago Negueruela, ha advertido este jueves a la presidenta del PP balear, Marga Prohens, que no utilice la polémica sobre las camas elevables y las 'kellys' "como una cortina de humo para tapar sus vergüenzas", en alusión a la comida con el expresidente del PP de Palma José María Rodríguez, condenado por corrupción.

En declaraciones a la Cadena SER recogidas por Europa Press, Negueruela ha criticado las palabras de Prohens sobre la obligación de instalar camas elevables en los hoteles, una medida de la Ley de Turismo del Govern que la 'popular' calificó como "la mayor tontería en política turística de los últimos años".

Para Negueruela, el "tono tan despectivo" de Prohens es "muy grave" cuando se está hablando "de cómo dignificar el trabajo de las trabajadoras".

Además, ha censurado que Prohens para defenderse remitiese a declaraciones de las propias camareras de piso. "No vale todo. 'Es que a mí me dice gente', no", ha dicho el conseller balear, pidiendo "rigor".

El conseller ha considerado que Prohens "debería hablar con inspectores y médicos del trabajo" y "no poner en cuestión los avances de la ciencia", ya que "no está en cuestión" que las camas elevables son "una mejora". "No sólo es un error, sino que es discutir la ciencia", ha denunciado.

El portavoz del Govern lo ha comparado con las adaptaciones en salud y seguridad laboral que se han realizado en cadenas de montaje para instalar mecanismos que eviten que la maquinaria pueda atrapar extremidades de los operarios. "Mejoró mucho la ergonomía en las fábricas, masculinizadas. Ahora toca que en profesiones feminizadas se empiece a hablar de salud laboral", ha defendido.

Así, del mismo modo, "la cama es un equipo de trabajo" y no sólo se debe considerar "para la persona que se aloja en la habitación". Por ello, el conseller ha dicho que es positivo que los hoteles "empiecen a conceptualizar las habitaciones también para los trabajadores".

En esta línea, el conseller ha pedido a Prohens que no utilice esta polémica como "cortina de humo" para rehuir las críticas por la comida con Rodríguez.

"Pensábamos todos que el PP habría aprendido del pasado, pero reunirte con un condenado, que está cumpliendo condena precisamente por delitos electorales, a dos meses de las elecciones, es que no aprenden", ha criticado Negueruela.

Por todo ello, el conseller ha dicho que Prohens "debe reflexionar seriamente sobre cómo está comportándose y si es una persona válida para poder liderar cualquier opción de futuro en esta Comunidad".