Negueruela afirma que la intención de los socialistas será revalidar el Pacte en las instituciones

Publicado 27/05/2019 18:36:15 CET

El número dos insiste en que la prioridad para el partido es establecer una hoja de ruta para llevar a cabo las políticas sociales de la formación y no especifica si dejará entrar Podemos al Govern

PALMA DE MALLORCA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El número dos del PSIB-PSOE a las listas del Parlament balear, Iago Negueruela, ha valorado este lunes los resultados de las elecciones del pasado domingo, que les permitirán por primera vez en la historia de Baleares gobernar ocho años seguidos en el archipiélago, y ha dicho que la intención de los socialistas será la de revalidar el Pacte en todas las instituciones con los partidos progresistas.

Así se ha expresado el candidato en rueda de prensa tras una reunión del Comité Ejecutivo del partido en Baleares, en la que no ha especificado cuáles serían estos partidos progresistas ni las instituciones en las que permitirían a miembros de otros partidos obtener cargos. "En el PSOE no establecemos ni líneas rojas ni renunciamos a nada. Todavía no nos hemos sentado con nadie a negociar", ha defendido el candidato ante las preguntas de los periodistas sobre si su formación permitiría que Podemos entrara en el Govern.

((Habrá ampliación))