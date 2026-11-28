Neus Hernández gana el Certamen de Relato Breve el programa cultural Art Jove con 'Inventari de coses oblidades' - CAIB

PALMA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Neus Hernández Cabot, con el relato 'Inventari de coses oblidades', ha sido la ganadora del Certamen de Relato Breve del Programa Cultural Art Jove 2026, impulsado por el Instituto Balear de la Juventud (IBJove).

La final del certamen se ha celebrado este sábado en la librería Es Call Vermell de Felanitx, donde los siete finalistas han leído sus relatos ante el público asistente, según ha informado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia en una nota de prensa.

El director del IBJove, Tomàs Amer, junto con los miembros del jurado, ha entregado los premios del certamen, que cuenta con una dotación total de 5.000 euros.

La ganadora ha obtenido un primer premio de 1.500 euros en metálico y 2.000 euros más en concepto de anticipo de derechos de autor para desarrollar el relato y convertirlo en una novela o una recopilación de cuentos.

Hernández dispondrá de un plazo máximo de seis meses para desarrollar la obra y podrá elegir la editorial con la que quiere publicarla. Además, la obra se presentará en mayo de 2027 en el marco de la XLIV Feria del Libro de Palma.

El jurado ha decidido otorgar dos segundos premios 'ex aequo', dotados con 750 euros cada uno, a Maria de la Pau Oliver Espinosa, por el relato 'La pesta', y a Joan Cassanyes Roig, por 'A totes les pedres'.

El Certamen de Relato Breve se dirige a jóvenes escritores de entre 16 y 35 años, nacidos o residentes en Baleares, que desarrollan su creación literaria en lengua catalana.

Además de fomentar la literatura en catalán y dar visibilidad al talento literario emergente, el certamen tiene como objetivo ofrecer a los participantes un espacio de formación, intercambio y aprendizaje compartido con escritores de diferentes trayectorias profesionales.

Con esta finalidad, los siete finalistas participaron, los días 14 y 15 de noviembre, en una residencia literaria dirigida por Maria Monserrat, encargada de diseñar las actividades formativas y de acompañar a los participantes en su proceso creativo.

Durante la final de este sábado, además de los tres relatos premiados, se han podido escuchar las obras de los otros cuatro finalistas: 'Saurí', de Joan Palerm Llabrès; 'Bestiar', de Raül Levas Ferrer; 'Setembre inhabitable', de Miquel Pascual Bestard, y 'Una mare normal', de Beatriz Mateos.