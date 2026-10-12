El Niño de Elche estrenará su espectáculo sobre Morton Feldman en colaboración con la Orquestra Simfònica de Balears

Archivo - Niño de Elche y Raül Refree, en una foto de archivo. - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

PALMA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival de las Artes Experimentales y las Músicas Avanzadas (ME_MMIX) ha programado para el próximo 14 de noviembre el espectáculo 'Entre Feldman', una actuación inspirada en el compositor estadounidense que reunirá a El Niño de Elche, músicos de la Orquestra Simfònica de les Balears y el artista Albert Pinya, entre otros.

Una parte de esta partitura de 25 minutos ya se pudo escuchar en Resis en Coruña y después en Madrid, por lo que el Auditòrium de Palma será donde se podrá escuchar la pieza completa de 50 minutos de duración, que será grabado en formato audiovisual, según han explicado desde la organización del festival.

Este año 2026 coincide con el centenario del nacimiento de Morton Feldman (1926-1987), compositor muy singular del siglo XX con una obra que redefine el concepto del tiempo en música.

Feldman es conocido por sus piezas estáticas de duración "extrema", donde los sonidos que se proyectan rompen las estructuras narrativas convencionales.

En este contexto, se parte de los escritos de Feldman recogidos en la edición castellana de 'Pensamientos verticales' para dar lugar a la colaboración entre el Niño de Elche y el compositor Héctor Cavallaro.

"'Entre Feldman' abre un espacio para vivir y compartir esta experiencia 'feldmaniana', y transforma sus escritos y composiciones en una vivencia meditativa, humanista y espiritual. De este modo, resonarán las voces artísticas de Rembrandt, Caravaggio, Pissarro, Cézanne a Picasso, junto a la música de creación y del legado de Schubert, Webern y Stravinski", han destacado desde la organización.

El proyecto es posible gracias a la curaduria y la producción de ME_MMIX, una plataforma cultural y comunitaria. El festival ha asumido el despliegue que la obra requería y contará con la dirección musical de Christian Karlsen y un 'ensemble' de 13 músicos de la Orquestra Simfònica de Balears.

Este concierto cuenta con el apoyo de la Dirección General de Cultura del Govern, el Institut d'Estudis Baleàrics y el Consell de Mallorca.

Entre los músicos que participarán estarán Juan Carlos Murgui y Joan Pérez --a la percusión--, Sabela Castro --timbal--, José Miralles --flautín--, Laura Leena Pauni --flauta--, Javier Arnal --oboe--, Clàudia Sánchez --corno inglés--, Juanjo Pardo --clarinete--, Rafael Caldentey --clarinete bajo--, José Fortea --trompa--, Cyril Pouillet --trompeta--, Vicente Cascales --trombón-- y Tobías Isern --tuba--.

Además de esta actuación, el festival contará con la presencia de Irvine Arditti que será el protagonista del concierto inaugural; los austríacos Ensemble Phace, que ofrecerán en el Teatre Principal de Palma el cine-concierto 'La ciudad sin judíos', con música de Olga Neuwirth y dirección musical de Nacho de Paz; el homenaje a Pasolini, con el Grupo Enigma y su espectáculo basado en la novela 'Petrolio' o las actuaciones de Joan Miquel Oliver, Joana Gomila, Laia Vallès o Glymur.

Además, la edición de este año incidirá, más que nunca, en la música electrónica. Unos de los creadores confirmados es Franck Vigroux, compositor reconocido por su capacidad de producir una amplia gama de sonidos desde el campo del electroacústico hasta el 'industrial noise'.

Lo ME_MMIX se llevará a cabo entre los días 12 y 22 de noviembre de 2026 en diferentes espacios de Palma como es Baluard Museu, Centre Cultural la Misericòrdia, la plaza de Llorenç Bisbal, Can Campaner, Auditorium de Palma, Teatre Principal de Palma, Teatro Xesc Forteza, Estudi General Lul·lià, Ca n'Oleo y Casal Balaguer.