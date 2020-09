Nit de l'Art 2020: todos los detalles sobre la programación oficial

PALMA DE MALLORCA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Nit de l'Art se celebrará este año excepcionalmente de día por la actual crisis de la COVID-19. Así, desde el 16 al 19 de septiembre, de 12.00 a 18.00 horas, tendrá lugar la 24 edición de la cita artística más importante de Mallorca.

Estos son los lugares donde se desarrollará la programación oficial de esta edición diurna de la Nit de l'Art 2020:

Aba Art Lab

CCA Andratx

Fran Reus

Horrach Moyá Catalunya

Kewenig Palma

Galería Pelaires

Pep Llabrés

Xavier Fiol

Casal Solleric

CaixaForum

Es Baluard Museu d'Art Contemporani de Palma

Espacios del Consell de Mallorca

Fundació Miró Mallorca

El programa artístico y cultural completo de esta edición de la Nit de l'Art cuenta con el apoyo del Institut d'Estudis Baleàrics, el Consell de Mallorca, el Ayuntamiento de Palma y de Fundación ARCO.

Esta es la programación oficial de las galerías asociadas:

ABA ART LAB

Jaime Sicilia. Wald

16.09 - 04.12.2020

CCA ANDRATX

Carsten Fock. La gratitud es la memoria del corazón

Jakob Steen. Elementum

16.09 - 20.12.2020

GALERÍA FRAN REUS

Reme Silvestre. [...] passar, rebre, fer i desfer [...]

Arno Beck. Delete History

16.09 - 04.12.2020

HORRACH MOYÀ

Girbent. Recent paintings

KEWENIG PALMA

Leiko Ikemura. Usagi Kannon

16.09 - 14.11.2020

GALERÍA PELAIRES

Elena Alonso, Cornelia Baltes, Katherine Bernhardt, Julia Dault, Larissa Lockshin, Tala Madani, Elizabeth Mcintonsh, Adrianne Rubenstein, sofia Stevi y Patricia Treib. Cadmio Limón

Comisaria: Cristina Anglada

16.09 - 28.11.2020

GALERÍA PEP LLABRÉS

Cristina Toledo. Una búsqueda infinita / An endless search

GALERÍA XAVIER FIOL

Nicolò Baraggioli. Content and Form - The unity of opposites

16.09. - 20.11.2020

Esta es la programación oficial de los espacios asociados:

CASAL SOLLERIC

2022: Under Destruction

Lara Almarcegui, Marlon de Azambuja, Sergio Belinchón, Donna Conlon & Jonathan Harker, Mar Guerrero, Marla Jacarilla, Enrique Jezik, Eugenio Merino, Tomás Pizá García y Gema Rupérez

Comisaria: Adonay Bermúdez

Planta baja y Entresuelo hasta el 27 de septiembre

BOX27 (obertura)

Confía en que estos días pasarán

Mark Titchner

Comissari: Tolo Cañellas

Hasta el 29 de noviembre

Hall entrada

Muestra ganadores maratón fotográfica 2020

Comisaria: Pilar Negredo

Hasta el 8 de octubre

EXPOSICIÓ ON LINE

Alrededores exentos de adultocentrismo

Javier Peñafiel

Comisario: Jaume Reus

Hasta el 25 de septiembre

CAIXAFORUM

Blau. El color del Modernisme

H. Anglada-Camarasa. Una revisió pictòrica de la Colección la Caixa

ES BALUARD MUSEU D'ART CONTEMPORANI DE PALMA

Miguel Ángel Campano. Acentos y diferencias

18.09.2020 - 28.02.2021

Teresa Margolles. La piedra

18.09.2020 - 28.03.2021

Marina Planas. Enfoques bélicos del turismo: todo incluido

21.02.2020 - 27.09.2020

Colección. De la posguerra a la contemporaneidad

08.01.2020 - 01.11.2020

FUNDACIÓ MIRÓ MALLORCA

Miró

18.06.2019 - 17.05.2021