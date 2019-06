Noguera: "Los cargos no son de nadie, los cargos son de MÉS, y MÉS escogerá a las personas que mejor se adapten"

Publicado 27/06/2019 15:09:44 CET

El regidor de MÉS per Palma Antoni Noguera se ha referido este jueves a la decisión de MÉS per Mallorca respecto a las personas que deben ocupar cargos en el Govern y ha declarado que "los cargos no son de nadie, los cargos son de MÉS, y MÉS escogerá a las personas que mejor se adapten" a las circunstancias actuales.

Así se ha expresado el ex alcalde de Palma ante preguntas de los medios durante una rueda de prensa, después de conocerse que la dirección de MÉS per Mallorca no quiere que Fina Santiago ni Vicenç Vidal continúen como consellers, ni que Miquel Ensenyat sea senador, por haber participado en las negociaciones de los pactos en las instituciones de Baleares.

Ante esto, Noguera ha dicho que "es evidente que hay momentos que se deben hacer algunos cambios" y ha abogado por escoger los cargos "pensando en el futuro".

Además, ha argumentado que hay que "ser fieles a las instituciones" a las que cada uno se ha presentado. En particular, Miquel Ensenyat y Fina Santiago iban en la lista al Parlament, y Vicenç Vidal en la lista al Consell de Mallorca.

"ENTRA DENTRO DEL SENTIDO COMÚN" QUE ENSENYAT SEA PORTAVOZ

"Miquel Ensenyat se presenta de candidato al Parlament. Que sea portavoz, que tenga el cargo más importante de la formación allí donde se ha presentado, entra dentro del sentido común. Que fina Santiago sea la portavoz adjunta también tiene sentido común", ha razonado. Precisamente, Ensenyat se ha estrenado este mismo jueves como portavoz en un pleno, durante su intervención en la sesión de investidura de Francina Armengol.

Además, el regidor -miembro de la ejecutiva de MÉS per Mallorca- ha querido recordar que hace ocho años, Biel Barceló no entró en el Govern a pesar de ser "líder sólido" de la formación, sino que fue portavoz dentro del Parlament.

Igualmente, Noguera ha apuntado que dentro de las negociaciones, el PSIB "ha tenido una posición muy abusiva, poco generosa y poco solidaria", por lo que los portavoces "tienen un papel fundamental a la hora de marcar perfil en el Parlament, hablando de temas que afecten a Baleares y que vienen de Madrid". "No veo al PSOE de Armengol muy valiente reivindicando cuestiones importantísimas de Madrid", ha remarcado.

En cuanto a Vidal, Noguera ha considerado que es "otro caso". "Creo que si Vicenç Vidal no quiere tener un papel protagonista en el Consell de Mallorca, que es donde es cargo electo, sí que se tendría que valorar la posibilidad de su continuidad, porque es muy buen conseller", ha dicho. A continuación, el regidor ha añadido que Fina Santiago "también es una gran consellera" pero opina que son "tiempos diferentes".

NIEGA QUE QUIERA SER SENADOR O CONSELLER

Por otra parte, Noguera ha querido atajar posibles rumores sobre su papel en todo este asunto, avanzando que no será ni senador autonómico ni conseller, ni que tampoco se presentará de candidato a la presidencia del Govern en cuatro años. "Que ya me veo venir que estos días volverá a salir el nombre de Toni Noguera. Pues que no, me quedo", ha aseverado.

Noguera ha dicho que le hace "especial ilusión" dirigir las áreas de Bienestar Social y Cultura de Palma, y que prefiere formar parte del partido "desde la base y desde la ilusión de un proyecto transformador". También ha manifestado que si se volvieran a repetir unas negociaciones como las que ha habido, le gustaría "formar parte de la mesa negociadora", pero que no tiene ninguna "ambición" de poder estar en un lugar "alto" dentro del partido.