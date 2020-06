Noguera: "El Consell da un paso más hacia el decrecimiento turístico y la diversificación del Modelo Económico"

De dcha a izqda el coordinador de MÉS per Mallorca, Antoni Noguera, el portavoz de los ecosoberanistas en el Consell, Guillem Balboa, y el conseller insular de Promoción Económica y Desarrollo Local, Jaume Alzamora.

De dcha a izqda el coordinador de MÉS per Mallorca, Antoni Noguera, el portavoz de los ecosoberanistas en el Consell, Guillem Balboa, y el conseller insular de Promoción Económica y Desarrollo Local, Jaume Alzamora. - MÉS PER MALLORCA

Los consellers insulares Alzamora y Balboa valoran "positivamente" la aprobación del Plan de Intervenciones en Ámbitos Turísticos (PIAT)

PALMA DE MALLORCA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de MÉS por Mallorca, Antoni Noguera, ha asegurado que el "Consell da un paso más en el decrecimiento turístico y la diversificación del Modelo Económico" con la elaboración del Plan de Intervenciones en el Ámbito Turístico (PIAT).

Según ha informado el líder ecosobiranista este viernes en nota de prensa, "el Consell da un paso más hacia el decrecimiento turístico y la diversificación del modelo económico" con la presentación del Plan de Intervenciones en Ámbitos Turísticos (PIAT) que se ha hecho este viernes y que se aprobará de forma definitiva en el pleno del próximo 9 de julio.

En este sentido, ha hecho hincapié en que "contra el modelo de desregulación y barra libre de la derecha, este PIAT apuesta por la ordenación de la actividad turística, la inversión en la economía real en vez de la especulación" y, ha añadido, "va en línea del decreto de protección del territorio aprobado por el Parlament e impulsado por la Conselleria de Miquel Mir".

Por su parte, el portavoz del grupo de MÉS en el Consell, Guillem Balboa, ha defendido que el PIAT presentado es "muy positivo" porque "es la continuación de un trabajo que se hizo la anterior legislatura bajo la presidencia de Miquel Ensenyat en la institución insular y con consejeros de Turismo de MÉS en el Govern".

Además, ha insistido, "el texto definitivo es el resultado de cinco años de trabajo" y "se ajusta a los requerimientos expresados desde la Comisión Balear de Medio Ambiente". Entre otros cosas, como ya estaba previsto, el PIAT es la herramienta que "establece un techo máximo de plazas de alojamiento turístico, en concreto son 430.000".

El conseller insular de Promoción Económica y Desarrollo Local, Jaume Alzamora, por su parte, ha incidido en que el PIAT "incluye el concepto de decrecimiento turístico en el techo de plazas" en su redactado y que esto sucede debido a "la amortización de aquellas plazas otorgadas con excepciones desde 1999".

Finalmente, Alzamora ha explicado que "no se podrán autorizar plazas nuevas en las zonas maduras y saturadas mientras no se adapten los planteamientos municipales" y que "se congelan durante cuatro años 11.000 plazas turísticas, que no se pondrán a la venta en la bolsa que define el PIAT".