La nueva teniente fiscal de Baleares ve imposible "eliminar" el narcotráfico y llama a seguir poniendo "parches"

Archivo - Fachada de la Fiscalía Superior de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

"Es una persona con capacidad de trabajo, calidad jurídica y compromiso con el servicio público", dice de ella el fiscal superior PALMA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La nueva teniente fiscal de Baleares, Lola Rial, ha considerado que será imposible "eliminar" el narcotráfico y ha llamado a seguir poniendo "parches" para que los delincuentes "no se acomoden y se hagan con la sociedad".

De este modo se ha pronunciado en declaraciones a los medios de comunicación después del acto en el que, la mañana de este martes, se ha convertido en la 'número dos' de la Fiscalía de Baleares que lidera Adrián Salazar.

Rial, quien durante 15 de los 17 años que lleva ejerciendo en el archipiélago se ha dedicado a la lucha contra el narcotráfico, ha advertido de la "profesionalización" de esta actividad criminal con el paso del tiempo. "Usan medios técnicos muy desconocidos, como plataformas encriptadas de comunicación, que ponen muy difícil llevar a cabo investigaciones", ha explicado.

En este contexto, la nueva teniente fiscal ha considerado necesario "persistir" en su labor de la mano de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. "Cuanta más relación tengamos, mejores resultados se obtendrán. Cuesta, porque hay que partir de que esto es una lucha contra una actividad que no vamos a poder eliminar, porque para acabar con el tráfico de drogas habría que acabar con el consumo", ha señalado.

En lo que se deben centrar es en seguir poniendo "parches" para que los narcotraficantes "no se acomoden, no se hagan con la sociedad, no puedan blanquear y hacerse con inmuebles y empresas que puedan dar apariencia de legitimidad a algo que no es legítimo y que no se muevan por la sociedad de forma normalizada". "Es algo que no podemos consentir", ha remarcado.

Ahora mismo hay cinco fiscales antidroga en Baleares, una cifra que no ha considerado insuficiente. "Estamos muy comprometidos y trabajando todo lo que podemos. Más allá de eso, más sería mejor pero no necesariamente podríamos acabar con algo que no va a tener fin", ha subrayado.

"SE HA GANADO A TODOS LOS FUNCIONARIOS"

El principal objetivo de Rial en su nuevo cargo, ha apuntado ella misma, será "seguir la senda" de sus predecesores --el más directo de ellos el ahora fiscal superior-- y garantizar que la Fiscalía "continúe siendo un referente técnico y jurídico".

También se ha mostrado contenta por el hecho "extraordinario a nivel de toda España" que se da en Baleares por "la buena relación que hay entre todos los compañeros".

"Eso nos ha permitido tejer una red de apoyo importante en un contexto en el que es difícil ejercer la justicia, en el que la conflictividad social ha crecido. Tener el apoyo de los compañeros y que eso no sea un peso más es lo importante", ha dicho.

Salazar, por su parte, se ha desecho en elogios hacia su nueva mano derecha y ha vaticinado que su colaboración será importante "para afrontar todos los problemas de la Fiscalía y la administración de Justicia".

"Es una persona que lleva 17 años aquí, que la conocemos, con capacidad de trabajo, calidad jurídica y compromiso con el servicio público", la ha definido. También ha destacado que Rial "se ha ganado a todos los funcionarios y fiscales, que tienen cariño por ella y la aprecian".

"Eso demuestra unas cualidades humanas muy valiosas. Parece que el más contento tiene que estar por su nombramiento soy yo, más que sus familiares", ha bromeado.

ALERTA DE LA POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA

El fiscal superior de Baleares ha puesto el foco en la necesidad de afrontar el aumento de la conflictividad social y sus derivadas en el aumento de los procedimientos judiciales, "tensionando" la labor de los funcionarios.

Entre otras cuestiones, ha destacado la problemática que "la falta de vivienda y una clase media que se está destruyendo" está generando con los delitos de violencia doméstica.

"Los problemas de vivienda y de subsistencia, la necesidad de compartir familias enteras una habitación, es un caldo de cultivo para que el conflicto se produzca", ha explicado.

También ha alertado de los efectos de la "politización" de la justicia. Aunque los funcionarios están "sometidos a la crítica", ha criticado que con frecuencia "los problemas que deberían solventarse en el ámbito político" acaban en manos de la justicia.

Aunque parezca "una entelequia", ha considerado que estas cuestiones tendrían que solucionarse a través de un pacto de Estado por la Justicia. "Se dijo en 2021, pero no hay manera de llegar a acuerdos", ha lamentado