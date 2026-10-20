Núria Hinojosa encabezará la candidatura del PSIB al Ayuntamiento de Manacor

Núria Hinojosa encabezará la candidatura del PSIB al Ayuntamiento de Manacor
Núria Hinojosa encabezará la candidatura del PSIB al Ayuntamiento de Manacor - PSIB
Europa Press Islas Baleares
Publicado: martes, 20 octubre 2026 19:35
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PALMA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSIB-PSOE de Manacor, Núria Hinojosa, encabezará la candidatura socialista al Ayuntamiento de Manacor.

La también teniente de alcalde, según ha informado el partido en un comunicado, ha trasladado su intención a la Comisión Ejecutiva de la Agrupación Socialista de Manacor, que la ha nombrado candidata.

Hinojosa ha expresado su compromiso con el municipio y sus vecinos, destacando el bagaje adquirido durante su trayectoria en la gestión local.

"Presento mi candidatura con mucha ilusión, con la experiencia de estos años y la convicción de que Manacor tiene un gran futuro por delante", ha dicho.

El objetivo, ha explicado, será "revalidar y ampliar la confianza de los vecinos" en las próximas elecciones municipales, previstas para el 23 de mayo de 2027.

Los ejes de su candidatura, ha detallado, serán "el progreso y la conexión emocional con la ciudadanía". "Quiero asumir este reto para continuar avanzando, pero también volver a despertar la ilusión de los ciudadanos", ha zanjado.

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