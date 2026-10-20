Núria Hinojosa encabezará la candidatura del PSIB al Ayuntamiento de Manacor - PSIB

PALMA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSIB-PSOE de Manacor, Núria Hinojosa, encabezará la candidatura socialista al Ayuntamiento de Manacor.

La también teniente de alcalde, según ha informado el partido en un comunicado, ha trasladado su intención a la Comisión Ejecutiva de la Agrupación Socialista de Manacor, que la ha nombrado candidata.

Hinojosa ha expresado su compromiso con el municipio y sus vecinos, destacando el bagaje adquirido durante su trayectoria en la gestión local.

"Presento mi candidatura con mucha ilusión, con la experiencia de estos años y la convicción de que Manacor tiene un gran futuro por delante", ha dicho.

El objetivo, ha explicado, será "revalidar y ampliar la confianza de los vecinos" en las próximas elecciones municipales, previstas para el 23 de mayo de 2027.

Los ejes de su candidatura, ha detallado, serán "el progreso y la conexión emocional con la ciudadanía". "Quiero asumir este reto para continuar avanzando, pero también volver a despertar la ilusión de los ciudadanos", ha zanjado.