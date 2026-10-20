La oferta de alquileres permanentes en Palma cae un 2% en el tercer trimestre de 2026, según Idealista

Archivo - Dos personas observan los anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria, a 15 de abril de 2024, en Palma. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La oferta de alquileres permanentes en Palma se ha reducido un 2 por ciento en el tercer trimestre de este año, una caída que es del 10% en el conjunto del Estado.

Un estudio de Idealista publicado este martes apunta que los alquileres de temporada al cierre del tercer trimestre de 2026 suponen el 25 por ciento del mercado en la capital mallorquina, lo que se traduce en un incremento interanual de la oferta del 10 por ciento.

A nivel estatal, el peso de este tipo de alquileres ha llegado hasta el 34 por ciento del mercado, con un incremento interanual de la oferta del 7 por ciento.

El portal ha explicado en un comunicado que, entre los grandes mercados considerados tensionados, el mayor incremento de la oferta de temporada se ha dado en A Coruña, que cuenta con un 44% más de alquileres de temporada que hace un año, seguida por Vitoria (37%), Bilbao (36%) y Pamplona (14%), mientras que San Sebastián ha registrado un aumento del 4%.

La legislación autonómica de Catalunya ha provocado que las cuatro capitales en las que se ha reducido más oferta de temporada sean Girona (63%), Tarragona (58%), Barcelona (37%) y Lleida (21%).

Los mayores incrementos de oferta de temporada fuera de las zonas tensionadas se han registrado en Melilla (82%), Madrid (52%), Valladolid (50%), Zaragoza (41%), Zamora (33%) y León (31%).

El portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, ha apuntado que los datos del tercer trimestre "aún no reflejan los descensos que podrían haber generado los decretos de vivienda" y confirman que la intervención en el mercado "sigue generando escasez" allí donde se aplica.

"La oferta disponible de alquiler permanente cae de forma acelerada en las ciudades con precios topados y el conjunto del país pierde un 10 por ciento, mientras el alquiler de temporada gana peso", ha añadido.