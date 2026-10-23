La Oficina de Infancia y Adolescencia traslada al Govern su informe de 2025

La Oficina de Infancia y Adolescencia remite al Govern su informe de 2025 - CAIB

PALMA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern se ha dado por enterado del contenido del Informe de la Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia (OBIA) correspondiente al año 2025.

Ahora, el informe será remitido al Parlament, según ha explicado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern celebrada este viernes.

Este informe anual recoge de forma detallada la actividad desarrollada por la OBIA en su labor de defensa, promoción y garantía de los derechos de los niños y adolescentes de Baleares.

Asimismo, incluye las actuaciones realizadas y el proceso que se ha seguido, los ámbitos de intervención y las iniciativas de sensibilización y prevención realizadas en materia de derechos de la infancia y la adolescencia.