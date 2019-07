Olga Ballester dimite de su cargo en Ciudadanos: "Hace falta más transparencia y honestidad a nivel interno"

Actualizado 10/07/2019 17:40:10 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La que fuera diputada de Cs en el Parlament la pasada legislatura y secretaria de Acción Institucional del partido en Baleares, Olga Ballester, ha dimitido de su cargo porque considera que "hace falta más transparencia y honestidad a nivel interno", ámbito en el que considera que "no se están gestionando bien las cosas".

En declaraciones a Europa Press, Ballester ha dicho que después de que el fundador de la formación en las Islas, Xavier Pericay, no ganara las primarias internas empezó a "meditar tranquilamente" la decisión. De hecho, la dimisión de Ballester tiene lugar días después de la de Pericay, quien también fuera responsable del Área de Educación de Cs a nivel nacional y portavoz parlamentario.

Ballester ha señalado que ante la "disconformidad" de cómo se están haciendo las cosas a nivel interno en Baleares "lo más correcto es renunciar al cargo". "Cs debería consumir más sus energías en defender un proyecto e ideales y no en otras causas que el propio partido crea sin tener necesidad", ha aseverado.

En este sentido, Ballester ha dicho que "las luchas de poder" han estado "mal enfocadas" ya que aunque considera que "la ambición es buena" un partido "se debe gestionar con transparencia". Así, ha remarcado que "esta mala gestión a nivel interno hace daño al partido".

Ballester, que fue la cofundadora de PLIS Educación, ha expresado que asuntos como que Fernando Navarro no encabezara las listas de la formación para el Congreso --lo hizo Joan Mesquida-- también le supo "muy mal". "Ha sido un cúmulo de cosas pero, por mi parte, dimito sinceramente porque a nivel interno no se ha actuado con transparencia y considero que se está dañando el partido", ha dicho.

Por otra parte, Ballester ha asegurado que se va a tomar "unas semanas de descanso" para "recuperar el tiempo con la familia" y, aunque ha dicho que lo primero es "descansar la cabeza", ya tiene "varios planes en mente".

DIMISIÓN DE PERICAY

Cabe recordar que Pericay perdió el pasado marzo las primarias del partido en Baleares ante el antiguo secretario de la Agrupación de Palma de Ciudadanos, Marc Pérez Ribas, quien se impuso por 19 puntos.

"Desde que hubo las primarias en Baleares me fijé un periodo de reflexión que tenía que ver con si seguía o no en política. Rivera me pidió que siguiera en el Comité Ejecutivo", señaló Pericay tras el anuncio de su dimisión que se hizo público el sábado pasado.

Asimismo, aseguró que, aunque le "haya afectado", "no participaba en las razones" por las que el ex portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso y secretario de Programas y Áreas Sectoriales, Toni Roldán, dimitió. "Este era un buen momento para tomar la decisión. Estoy contento con lo que hemos hecho en la educación, hemos hecho una labor que ha sido reconocida estos años. Ahora vuelvo a mi negocio que es escribir", indicó.