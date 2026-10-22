Las oposiciones a docentes en Baleares se celebrarán el 17 de abril y se convocarán 474 plazas

Archivo - Un aula de un centro educativo de Baleares. - CAIB - Archivo

PALMA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha convocado 474 plazas para las oposiciones del personal docente, que se celebrarán el próximo 17 de abril de 2027, lo que implica una rebaja de casi 160 plazas con respecto al año anterior.

El conseller del ramo, Antoni Vera, ha indicado, en una rueda de prensa ofrecida este jueves, que el objetivo es desarrollar el proceso "con más garantías y antelación" para el personal docente, ya que se ha anunciado la fecha de la oposición a seis meses vista.

Por islas, Eivissa será donde más plazas se convoquen con 257, seguida de Mallorca --134--, Menorca --50-- y Formentera --33--. Vera ha apuntado que Educación tratado de hacer un "esfuerzo" con un crecimiento de plazas convocadas en las islas de Menorca --con 15 plazas más--, Eivissa --73 plazas más-- y Formentera --15 plazas más--.

Divididos en función de los cuerpos docentes, se convocan 275 docentes más en Secundaria, 141 plazas de maestros, 45 plazas del cuerpo de especialistas en sectores singulares de la FP, tres plazas en la Escuela Oficial de Idiomas, nueve plazas de música y artes escénicas y una plaza para de artes plásticas y diseño.