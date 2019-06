El Orgullo 2019 se manifiesta este viernes en Palma para reivindicar la memoria histórica del colectivo LGTBI

Publicado 27/06/2019 10:51:27 CET

El Orgullo de este año coincide con el 25 aniversario de Ben Amics y con el 50 aniversario de los Disturbios de Stonewall

PALMA DE MALLORCA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La asociación de referencia del colectivo LGTBI en Baleares, Ben Amics, ha convocado para este viernes a partir de las 19.00 horas, en el Día del Orgullo 2019, una manifestación en Palma que centra su mirada en las personas mayores LGTBI y en la memoria histórica del colectivo.

Más concretamente, bajo el lema 'Gente mayor sin armarios: historia, lucha y memoria', la edición de este año pone el foco en las personas mayores LGTBI y en la memoria histórica del colectivo, haciendo énfasis en los disturbios de Stonewall en 1969, revueltas que se consideran como el "origen" de la lucha por la igualdad de oportunidades del colectivo.

Según han informado fuentes de Ben Amics a Europa Press, la manifestación empezará a las 19.00 horas en Es Baluard y recorrerá Paseo de Mallorca, Jaume III, Plaza Joan Carles I, el Borne, Plaza de la Reina, Conquistador y Palacio Real hasta llegar a plaza de Cort, donde se celebrará la tradicional verbena.

Desde la organización han considerado que este año esperan una "gran movilización", dado que el encuentro cae en viernes y han recordado que la participación cada edición "ha ido en aumento", ya que el formato permite que "los participantes se sientan parte de la convocatoria".

Más tarde, en plaza de Cort, tendrá lugar la verbena del Orgullo, con la proyección de un vídeo, diversas actuaciones y con la tradicional entrega de los 'Premios Siurell i Dimoni Rosa'.

Asimismo, en la verbena actuarán el exconcursante de Operación Triunfo 2017, Ricky Merino, así como las 'drag queen' Kika Lorace y Candy Kane, además de la interpretación de algunas piezas del musical 'Stonewall. Liberación y Orgullo', para finalizar la fiesta con la sesión musical del DJ Tito Deluxe.

PREMIOS SIURELL ROSA Y DIMONI ROSA

Por lo que respecta a los premios, hará entrega de los tradicionales Premios Siurell Rosa y Dimoni Rosa, que Ben Amics otorga desde el año 1995 a personas, entidades o instituciones que destacan por su lucha a favor de los derechos del colectivo LGTBI (Siurell Rosa) así como a entidades, personas o instituciones que fomenten la LGTBIfobia (Dimoni Rosa).

La librería Los Oficios Terrestres, la comisión de coeducación del IES Sineu y el programa radiofónico 'Fons d'armari' son los nominados al Siurell Rosa, mientras que el líder de Vox en Baleares, Jorge Campos; el Auditorium de Palma y "todas las agresiones por LGTBIfobia" del año en Baleares son los nominados al Dimoni Rosa.

"LA GENTE MAYOR LGTBI SE VE OBLIGADA A VOLVER AL ARMARIO"

La edición del Orgullo de este año viene marcada por la conmemoración del 50 aniversario de las revueltas de Stonewall así como por el 25 aniversario de Ben Amics, además de poner el foco en la reivindicación y el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI de la tercera edad.

"La gente mayor LGTBI se ve obligada a volver al armario ante la incomprensión social que no relaciona personas mayores y diversidad sexual y de género, se encuentran situaciones que llegan a ser discriminatorias cuando van al médico, a la residencia o al centro de día, por lo que es necesario sensibilizar en esta dirección", ha declarado el presidente de Ben Amics, Víctor Robles.

La organización de la convocatoria recae en Ben Amics y cuenta con la colaboración de otras entidades así como con la participación de sindicatos o partidos políticos.

En concreto, las asociaciones que participan son Alas, Asociación Únic, Balears Diversa, Asociación de Familias de Menores Trans, Chrysallis Baleares, Comisión Feminista de Esporles, Consejo de Estudiantes de la UIB, Energy Control, FAPA Mallorca Feministas en Acción, Mallorca Gay Men Chorus, Memòria de Mallorca, Asociación para la recuperación de la memoria histórica de Mallorca, Orgull Llonguet, Tambors per la Pau y Trasò Batucada.

También se unen a la llamada de Ben Amics los sindicatos CCOO, STEI y UGT, además de las formaciones políticas Crida per Palma, Esquerra Unida de Balears (EUIB), MÉS per Mallorca, PSIB-PSOE, Unidas Podemos y El Pi - Proposta per les Illes (El PI).

"Todos los partidos están convocados a la manifestación y quien no se presenta es porque no tiene interés en participar, desde el movimiento LGTBI no vetamos a nadie", han expresado desde Ben Amics.

Tras la marcha del Orgullo, las actividades programadas incluyen el cuentacuentos 'Cua de Sirena' (el 29 de junio) o el estreno del musical 'Stonewall. Liberación y Orgullo' el domingo 30, centrado en las revueltas de Stonewall de 1969. El mismo día también tendrá lugar el estreno de la película documental 'Me llamo Violeta', de David Fernández y Marc Parramon.