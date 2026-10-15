Palma es la segunda capital con mayor presión del alquiler, con 67 personas interesadas por cada anuncio

Archivo - EDIFICIO DE VIVIENDAS. IMAGEN DE RECURSO. - UGT-A - Archivo

PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Palma es la segunda capital del Estado con mayor presión en el mercado del alquiler, al registrar una media de 67 contactos por anuncio en Idealista durante el tercer trimestre de 2026.

El portal ha explicado este jueves en un comunicado que los anuncios de viviendas en alquiler en España publicados en Idealista recibieron una media de 43 contactos antes de darse de baja, una cifra que es un 16 por ciento más elevada que la registrada en el mismo periodo de 2025.

La capital balear se sitúa únicamente por detrás de Barcelona, que lidera la clasificación con una media de 92 interesados por anuncio, y por delante de Bilbao (56) y Madrid (49). La competencia entre familias en Palma registra una estabilización en el último año, con un leve incremento interanual del 1 por ciento.

El portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, ha advertido de que los datos confirman que "la presión sobre el alquiler no deja de crecer" y que cada vez son más las familias que compiten por una misma vivienda.

Iñareta ha señalado que en las zonas donde se han aplicado topes de precios el problema "lejos de corregirse, se agrava". En este sentido, ha añadido que contener las rentas a costa de reducir la oferta "solo multiplica la competencia y termina expulsando a quienes tienen rentas más bajas", lo que da lugar a un mercado "cada vez más elitizado" en el que solo acceden los perfiles económicamente más sólidos.

El volumen de familias interesadas ha crecido durante los últimos 12 meses en la mayoría de las capitales españolas. Entre las grandes ciudades, el mayor incremento se ha dado en Barcelona (42%), seguido de Alicante (37%), San Sebastián (32%), Valencia (20%), Málaga (15%) y Bilbao (7%). Por el contrario, la competencia se redujo en Madrid (-1%) y Melilla (-4%).

Por otro lado, Guadalajara ostenta el récord de familias interesadas con 137 contactos por anuncio, seguida de Vitoria (131), Tarragona (125), Pamplona (117) y Lleida (105). En el lado opuesto se encuentra Cáceres, con solo diez contactos por anuncio.