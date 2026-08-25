Palma es la tercera ciudad española con menor rentabilidad del alquiler de viviendas, con un 4,4% en julio

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PALMA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Palma ha sido la tercera capital de provincia de España con la menor rentabilidad en el alquiler de viviendas en julio, con un 4,4%, solo por detrás de San Sebastián (3,9%) y de Girona (4,3%), y muy por debajo de la media nacional (8,02%).

Según un informe de la plataforma pisos.com publicado este martes, el precio medio de compra de una residencia tipo de 100 metros cuadrados en España en julio ha sido de 221.580 euros (2.462 euros el metro cuadrado) y la renta media mensual ha sido de 1.482 euros.

Con estos datos, el propietario ha obtenido un total de 17.784 euros brutos anuales, lo que le arroja una rentabilidad bruta por el activo del 8%. Esta cifra supone un incremento de 0,5% respecto al mismo periodo del año anterior.

Las ciudades con los precios más competitivos han sido Tarragona (8%), Sevilla (7,7%), Huesca (7,4%), Jaén (7,3%), Castellón (7,1%) y Murcia, Segovia, Almería, Córdoba y Ávila (todas con un 7%).

El director de estudios de la plataforma, Ferran Font, ha destacado que "el alquiler se encuentra sometido a una presión estructural que difícilmente va a desaparecer a corto plazo, con una demanda creciente y una oferta que sigue sin ser suficiente".

Según ha indicado, "el problema ya no es solo cuánto cuesta alquilar, sino quién puede acceder a una vivienda y en qué condiciones", por lo que "mientras no se amplíe de forma suficiente la oferta, esta tensión seguirá condicionando la evolución del mercado del alquiler".

Por otro lado, ha explicado que las diferencias entre las ciudades "reflejan las distintas dinámicas de los mercados locales". En este sentido, "mientras ciudades como Tarragona, Sevilla o Huesca combinan precios de compra más contenidos con una demanda de alquiler capaz de sostener las rentas, en mercados como San Sebastián, Girona o Palma el mayor coste de acceso a la vivienda reduce el retorno de la inversión".