El paritorio del Hospital de Formentera se encuentra operativo y mantiene la atención en partos

FORMENTERA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El paritorio del Hospital de Formentera continuará operativo y mantendrá la atención a los partos, tras la evaluación de la situación derivada de las intensas lluvias registradas en la isla.

Según ha recordado el Área de Salud de las Pitiusas, este lunes se comunicó que, debido a las consecuencias de la dana, la actividad del paritorio quedaba temporalmente restringida a la atención de situaciones urgentes y emergentes.

No obstante, una vez analizada la situación, se ha determinado que el paritorio puede continuar con su actividad habitual, por lo que todos los partos podrán seguir atendiéndose en el Hospital de Formentera. En estas últimas horas, no ha sido necesario derivar ningún parto en estas horas.

El Área de Salud ha anunciado que continuará realizando el seguimiento de la situación y adoptando las medidas necesarias para preservar la seguridad de pacientes y profesionales y garantizar la adecuada prestación de la asistencia sanitaria.