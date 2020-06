El Parlament aprueba la petición de Cs para que el director de la Oficina Anticorrupción comparezca en la cámara

Con la petición se reclama que se explique el informe sobre el plus de 22.000 euros a altos cargos del Govern

PALMA DE MALLORCA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament balear ha aprobado por unanimidad, a petición de Ciudadanos (Cs) Baleares, la comparecencia del director de la Oficina Anticorrupción de Baleares, Jaume Far.

Según ha informado Cs, la petición se hace para que Far explique el informe que emitió el pasado mes de febrero "en el que vería indicios de fraude tributario en el polémico plus de 22.000 euros que cobran 19 altos cargos del Govern como indemnización por residencia".

Así, la portavoz adjunta de la formación naranja, Patricia Guasp, ha explicado que "ha llegado el momento de conocer la realidad que se esconde tras este polémico plus que supone un agravio comparativo con otros colectivos" y que "no hace más que aumentar el presupuesto de la comunidad".

En este sentido, Guasp, durante su intervención en el Parlament, ha expuesto que el informe emitido por Anticorrupción "dicta que este plus es contrario a la normativa tributaria, a la Ley del IRPF y a la normativa de empadronamiento".

De acuerdo con la diputada de Cs, "la ley exige el empadronamiento siempre que se pasen más de 183 días en Mallorca" y "recomienda su reformulación teniendo en cuenta el coste efectivo de la residencia temporal y deje de ser una cantidad a tanto alzado sin que se tenga que justificar".

"El día que registramos la petición de comparecencia de Far, el 10 de marzo, la presidenta Armengol me respondió en sesión plenaria que este sobresueldo no era un tema que afecte a los ciudadanos", ha recordado Guasp, a lo que ha añadido que "precisamente son los ciudadanos los que piden transparencia, responsabilidad y ejemplaridad".

Por último, la diputada de Cs en el Parlament ha añadido que "es de justicia buscar una solución a este complemento que no ha hecho más que desvirtuarse con el paso de los años".