El Parlament aprueba tramitar la Ley de la Reserva de Biosfera de Menorca el primer año de la nueva legislatura

Publicado 26/03/2019 17:38:10 CET

MENORCA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprobado este martes la propuesta del PP para tramitar una ley de la reserva de biosfera durante el primer año de la próxima legislatura, especialmente destinada a que Menorca reciba fondos adicionales por parte del Govern.

Todos los grupos parlamentarios han votado a favor de la proposición no de ley que ha defendido la diputada popular Misericordia Sugrañes, quien ha señalado que "las instituciones de la comunidad autónoma no pueden estar al margen de la declaración de Menorca como Reserva de Biosfera".

En este punto, Sugrañes ha considerado necesario involucrar activamente al Ejecutivo autonómico en la aportación de recursos públicos para conseguir los objetivos de la declaración.

Por su parte, el diputado de MÉS per Menorca, Nel Martí, ha defendido la inclusión de dos enmiendas, una de ellas para que el Parlament indique públicamente que Menorca se merece un reconocimiento por los 25 años de lucha a favor de la Reserva de Biosfera y otra añadiendo la necesidad de que la ley recoja un régimen jurídico y económico que dé respuesta a las finalidades de conservación del entorno y de desarrollo sostenible de la isla.

David Martínez, del Grupo Parlamentario Podemos, ha lamentado que el PP "sólo se preocupe de la Reserva de la Biosfera cuando está en la oposición". "En su propuesta piden hacer cosas que no fueron capaces de hacer cuando gobernaron durante la pasada legislatura", ha dicho.

En esta línea, ha criticado el "oportunismo político" de los populares y ha apoyado las enmiendas de MÉS per Menorca "que mejoran la redacción y completan la propuesta".

Por otro lado, el diputado del PSIB Damià Borràs ha recalcado que la propuesta quiere ser "reequilibradora frente a la ley de capitalidad de Ibiza y creemos que eso es un error".

"Es legítimo que cada una de las islas sea tratada según los problemas principales que tiene, y por eso es injusto tratar a las misas islas por igual", ha subrayado antes de asegurar que "lo peor que podemos hacer es mirar de reojo como le va a la isla vecina en el reparto". Finalmente, ha acusado al PP de utilizar el medio ambiente "como una excusa".

Sugrañes ha acabado el debate indicando que "los grupos de izquierdas no perdonan que sea el PP el que haya presentado esta propuesta" y ha lamentado que la presidenta del Consell Insular de Menorca, Susana Mora, "no se haya molestado en acudir al Parlament". "Ha demostrado que no le importa nada la Ley de la Reserva de Biosfera", ha concluido.