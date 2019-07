El Parlament celebra el próximo jueves 11 de julio la sesión de apertura de la X legislatura

Publicado 07/07/2019 13:18:33 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Parlament balear celebrará el próximo jueves, 11 de julio, a las 10.00 horas la sesión solemne de apertura de la X legislatura que se iniciará con el juramento o la promesa de los nuevos diputados y continuará con un discurso institucional del presidente de la Cámara, Vicenç Thomàs.

Avanzada la sesión, si es el caso, el Pleno procederá a la ratificación de los candidatos propuestos por los grupos parlamentarios como senadores que tienen que representar la Comunidad en la Cámara Alta.

Una vez finalizada la sesión plenaria, el Parlament procederá a la constitución de las comisiones parlamentarias y también se constituirá la Diputación Permanente, el órgano que tiene la función de velar por el poder de la Cámara cuando éste no se encuentre reunido, haya sido disuelto o haya expirado el mandato.

Las elecciones autonómicas del pasado 26 de mayo dieron 19 escaños al PSIB-PSOE, 16 al PP, cinco a Ciudadanos, seis a Unidas Podemos, cuatro a MÉS per Mallorca, dos a MÉS per Menorca, tres a El PI, tres a Vox --que por primera vez en la historia entra en el Parlament--, y uno a Gent x Formentera, del total de los 59 escaños.

Cabe recordar que en la pasada legislatura, los diputados del PSIB-PSOE que obtuvieron cargos de responsabilidad en el Govern abandonaron su silla en el hemiciclo para dejar paso a los siguientes de la lista, a excepción de Pila Costa.

En esta legislatura, que está a punto de empezar, el conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela; la consellera de Salud, Patrícia Gómez; el de Educación, Martí March; la de Administraciones Públicas, Isabel Castro, y el de Mobilidad, Marc Pons renunciaron el pasado 5 de julio a su acta de diputados.

En su caso, los nuevos que les sustituirán son Beatriz Gamundí, Juli Dalmau, Pilar Sansó, Ares Fernández y Maria Antònia Truyols.

Tampoco formarán parte del hemiciclo la militante de MÉS per Mallorca y consellera de Afers Socials, Fina Santiago, quien será sustituida por Joan Más 'Collet'; ni el vicepresidente del Govern, Juan Pedro Yllanes, de Unidas Podemos, al que le sustituirá Esperança Sans.

En el caso de Fina Santiago, fue ella mismo quien lo anunció en su perfil de Facebook, justificando que la acción se debía a "no tener dos cargos remunerados". "Por supuesto que dejaré el cargo de diputada. Es un acuerdo de partido, aunque no esté reglamentado. Dejaré el acta por no tener dos cargos remunerados y para fortalecer el grupo parlamentario".

Por otro lado, Mae de la Concha, que ha obtenido el cargo de consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, no estará en el hemiciclo salvo cuando sea interpelada por algún diputado, ya que no iba en las listas del Parlament.

SUBIDA DE SUELDO DE UN 2,25% RESPECTO AL AÑO PASADO

Según la información disponible en la página del Parlament, en 2018 las retribuciones de los diputados iban de los 53.536 euros brutos anuales (diputados sin más cargos y con dedicación exclusiva) a los 70.347 euros brutos anuales (el presidente del Parlament).

Dentro de esta horquilla, también existen diferentes niveles de retribución para el resto de miembros de la Mesa, quienes ostenten cargos de portavoces titulares y suplentes de los grupos parlamentarios y los portavoces en cada comisión permanente.

Sin embargo, en la sesión de la Mesa del 16 de enero de 2019 quedó ratificada la subida salarial para diputados correspondiente a este año. Según el Parlament, no se produjo ninguna votación, sino que el acta recoge que se dio por aprobado.

En concreto, se aprobó una subida de sueldo del 2,25 por ciento a los diputados autonómicos, funcionarios y personal eventual, algo que suscitó polémica en los medios baleares, ya que la 'popular' Marga Prohens acusó al presidente del Parlament, Balti Picornell, de haber propuesto la subida, algo que más tarde el Parlament desmintió.