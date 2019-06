El Parlament se constituye este jueves con PSIB, MÉS y Podemos pendientes de pactar la configuración de la Mesa

Publicado 16/06/2019 12:05:54 CET

La sesión plenaria del nuevo hemiciclo comenzará a las 10.00 horas

El Parlament celebrará este jueves 20 de junio su sesión constitutiva con la que se iniciará la X legislatura de la Cámara balear, aunque antes PSIB, MÉS y Podemos deberán haber llegado a un acuerdo sobre la configuración de la Mesa.

Una vez se constituya la Cámara empezará la cuenta atrás para celebrar la sesión de investidura de la presidencia del Ejecutivo, por lo que en los quince días posteriores la presidencia del Parlament deberá proponer un candidato a la Presidencia de la Comunidad Autónoma. La escogida será, previsiblemente, la actual presidenta del Govern, Francina Armengol, al no peligrar su investidura gracias al pacto de gobernabilidad de socialistas junto a Unidas Podemos y MÉS per Mallorca.

Las formaciones progresistas suman mayoría parlamentaria (más de 30 escaños de los 59 de la Cámara), al contabilizar los 19 escaños del PSIB, los 6 de Unidas Podemos, los 4 de MÉS per Mallorca y 1 escaño de Gent per Formentera (GxF), además de los 2 diputados de MÉS per Menorca.

SIN ACUERDO SOBRE CARGOS UNIPERSONALES

Los partidos del Pacte, inmersos en negociaciones de gobernabilidad del Ejecutivo desde hace semanas, todavía no han tratado en ninguno de sus encuentros el reparto de cargos unipersonales, como serían la composición de la Mesa del Parlament --que incluye la presidencia del Parlament-- ni el senador autonómico designado por la Cámara balear, reclamos de MÉS y de Unidas Podemos.

"Primero se debe estructurar el organigrama del Ejecutivo", señaló la representante del PSIB en las negociaciones al Govern, Pilar Costa, postura en la que coinciden desde Podemos. Su secretario de organización en Baleares, Alejandro López, quien sostuvo que para tratar la representatividad de los partidos en la Mesa y en el Senado se debe cerrar previamente el reparto de conselleries y buscar un "equilibrio de fuerzas" en el Govern.

"Va a ir justito", reconoció López, en respuesta a preguntas de los periodistas sobre los tempos a seguir para pactar la distribución de la Mesa del Parlament antes del jueves 20, fecha en la que se constituye la Cámara balear.

15 DÍAS PARA LA INVESTIDURA

Tal como se establece en el Estatut d'Autonomia de Baleares y en el Reglamento del Parlament, en el plazo de los 15 días siguientes a la constitución de la Cámara balear, el presidente propondrá un candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma, previa consulta con los portavoces de los grupos políticos.

Si la persona candidata propuesta obtiene el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los miembros de la cámara, se entenderá otorgada la confianza. Si no lo obtiene a la primera votación, se procederá a otra, pasadas 48 horas, y la confianza se entenderá otorgada si obtiene mayoría simple.

46% DE MUJERES

La futura Cámara autonómica estará integrada por 32 hombres y 27 mujeres, por lo que el 46 por ciento de los representantes de la ciudadanía en el hemiciclo serán mujeres.

Así lo anunció este jueves el presidente del Parlament en funciones, Baltasar Picornell, quien señaló que la proporción de hombres y mujeres en el Parlament de la presente legislatura consolida una tendencia a la "casi paridad" experimentada en las últimas décadas.

En cuanto a los grupos de edad, durante todas las legislaturas la gran mayoría de los diputados asistentes a la sesión constitutiva tienen entre 31 y 60 años. En esta nueva legislatura, solo una diputada es menor de 31 años, mientras que hay cinco diputados mayores de 60.