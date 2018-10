El Parlament debate este martes pedir que los ayuntamientos puedan usar el superávit, modificando la regla de gasto

Publicado 02/10/2018 7:00:34 CET

PALMA DE MALLORCA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlament debatirá este martes una proposición no de ley (PNL) que ha presentado por vía de urgencia el Grupo Parlamentario Socialista relativa a la modificación de la regla de gasto en entidades locales saneadas, con lo que lo podrían utilizar el superávit.

Esta iniciativa insta al Gobierno central, por una parte, a modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria para, así, eliminar la aplicación de la regla de gasto en las entidades locales saneadas, para que puedan utilizar los superávit acumulados y a revisar las restricciones a la concentración de operaciones de endeudamiento por parte de las entidades que presenten las cuentas públicas saneadas.

Por otra parte, también solicitan al Gobierno central reformular la regla de gasto en relación a las comunidades autónomas para que se aplique de manera progresiva y se flexibilicen las restricciones sobre el destino de los ingresos generados por cada Comunidad.

Durante la ronda de preguntas, la presidenta del Govern, Francina Armengol, responderá al portavoz parlamentario de MÉS per Menorca, Josep Castells, la pregunta de por qué todavía no ha atendido la solicitud de reunión de las 'Illes per un pacte'.

El presidente del PP balear, Biel Company, preguntará a la presidenta el estado en el que se encuentra la negociación del Régimen Especial de Baleares (REB) con el Gobierno central.

La diputada del Grupo Parlamentario Mixto, Xelo Huertas, preguntará a la presidenta las medidas que toma el Govern para evitar que se produzcan incidencias y para mantener la calidad en el transporte público de Baleares.

En la misma línea, el portavoz parlamentario de El PI, Jaume Font, preguntará a Armengol si considera que hacer circular los trenes con un motor apagado es una de las medidas pioneras en el mundo de este gobierno en defensa del transporte público de calidad y ahorro energético.

Por su parte, el portavoz de Podemos, Alberto Jarabo, preguntará a Armengol si el Govern reclamará ante el Estado las urgentes necesidades de incrementar la plantilla de los juzgados de violencia sobre la mujer, como solicitó el presidente del TSJB.

SALUD LABORAL

Otras cuestiones que deberán responder los consellers del Govern están relacionadas con solucionar los problemas de salud laboral denunciados por los técnicos del laboratorio de microbiología de Son Espases o el criterio que piensa aplicar el Govern en la liquidación de los anticipos a los consells insulares.

En la segunda parte del pleno, el Grupo Parlamentario Popular interpelará al Govern en relación a la política de la institución respecto al sector del comercio.

Posteriormente, el Parlament recogerá la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular relativa a la política general de inversiones llevas a cabo por la Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca.

Además, el PP en el Parlament presentará una Proposición No de Ley (PNL) sobre el traslado de los recursos humanos de las Unidades de Conductas Adictivas con el fin de integrarlas en el Servicio de Salud de Baleares.

CLADERA COMPARECE PARA INFORMAR SOBRE LAS CUENTAS GENERALES

Por último, la comparecencia de la consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera, comparecerá para informar sobre las cuentas generales 2017.

Según han indicado desde la Conselleria en un comunicado, los resultados económicos están "marcados" por haber generado un superávit presupuestario de 103 millones de euros, un 0,34 por ciento del PIB, según el dato ya revisado por la Intervención General del Estado.

Este debate sobre la cuenta general 2017 se celebra por primera vez en el Parlament, en aplicación de la Ley de finanzas de Baleares.

Cladera compareció recientemente ante el pleno de la cámara balear, también a petición propia, el pasado 11 de septiembre, para hacer la presentación del techo de gasto de la comunidad autónoma para 2019, el paso previa a la formulación de los presupuestos generales del Caib por el año próximo.