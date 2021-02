El Parlament debatirá la presentación de un recurso de inconstitucionalidad de los PGE por "el incumplimiento" del REB

PALMA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces ha acordado este miércoles que en el pleno próximo del Parlament se debata y vote sobre la procedencia o no de que la Cámara balear interponga un recurso de inconstitucionalidad de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 por "el incumplimiento" del Régimen Especial de Baleares (REB).

La iniciativa ha sido presentada en conjunto por los grupos parlamentarios El PI-Proposta per les Illes Balears, MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca.

Tras la reunión de la Junta de Portavoces, el diputado del Grupo Mixto y miembro de MÉS per Menorca, Josep Castells, ha celebrado que se haya incluido este debate en el orden del día del plenario y ha subrayado que "salga como salga el recurso, se sabrá si la Constitución ampara la insularidad".