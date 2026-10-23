El Parlament debatirá el próximo martes la ley de capitalidad de Palma y la modificación de su código civil propio

La presidenta del Govern Balear, Marga Prohens, interviene durante la segunda jornada del Debate de Política General de Baleares, en el Parlament Balear, a 21 de octubre de 2026. - Javier Fernández - Europa Press

PALMA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlament debatirá en el pleno del próximo martes la proposición de ley de capitalidad de Palma, que previsiblemente saldrá adelante, al menos, con el apoyo del PP y del PSIB, y la modificación del derecho civil propio de Baleares para las herencias en vida entre cónyuges.

Serán los platos fuertes de una sesión plenaria que arrancará a las 09.00 horas y que se prevé que se prolongue hasta las 14.30 horas, cuando comenzará un nuevo pleno para debatir las 162 propuestas de resolución derivadas del Debate de Política General presentadas por los grupos parlamentarios.

La ley de capitalidad fue aprobada por el Ayuntamiento de Palma a finales del año pasado, unos meses más tarde, fue tomada en consideración por el Parlament con los votos del PP, el PSIB y Vox.

Solo los de Santiago Abascal han anunciado que modificarán su sentido del voto --alegando una disconformidad con la inclusión de enmiendas sobre otros temas durante su tramitación-- y los apoyos de 'populares' y socialistas serían suficientes para la aprobación del texto legislativo.

El pleno del próximo martes también deberá decidir si tramita por lectura única la proposición de ley para modificar el régimen patrimonial del matrimonio que hace dos semanas fue aprobada por unanimidad.

En caso de se acepte la puesta en marcha de esta vía rápida, los diputados votarán en ese mismo momento la aprobación de esta proposición de ley, que, a grandes rasgos, permitiría las herencias en vida entre cónyuges.

A estos dos textos legislativos se le sumarán el debate de dos mociones, una sobre políticas climáticas y otra sobre la ley agraria, y una interpelación sobre políticas públicas de vivienda, todas ellas impulsadas por el grupo socialista.

SESIÓN DE CONTROL

En cualquier caso, la sesión plenaria arrancará, como es costumbre, con la sesión de control. Los consellers deberán responder a preguntas relacionadas con la vivienda, la sanidad, la protección del medio ambiente o el turismo.

Otras versarán sobre temas de actualidad, como las deficiencias denunciadas en dos macrogranjas avícolas de Manacor, la polémica alrededor de la posible retirada de la estatua del Crist Rei de Sant Salvador de Felanitx o la filtración de datos personales de una mujer que fue desahuciada por un fondo buitre en Palma.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, deberá responder a preguntas relacionadas con la defensa de los inquilinos (Unidas Podemos), las medidas para quienes no pueden alquiler o comprar una casa (MÉS per Mallorca), las prioridades del techo de gasto de 2027 (Vox) y la "palabra dada" (PSIB).