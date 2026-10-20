El Parlament encara este miércoles la segunda sesión del Debate de Política General con las intervenciones de los grupos

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en el Parlament, el día del Debate de Política General. - CAIB

PALMA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlament retomará este miércoles, a partir de las 09.00 horas, el Debate de Política General con las intervenciones de los grupos parlamentarios y la posterior réplica de la presidenta del Govern, Marga Prohens.

El Debate de Política General, el último de la legislatura, ha arrancado este martes con el discurso de la líder del Ejecutivo anunciando un paquete de medidas fiscales para eliminar los impuestos autonómicos a los jóvenes de menos de 36 años en la compra de su primera vivienda.

Este miércoles será el turno de los grupos, que intervendrán en el pleno de la Cámara por un máximo de 30 minutos. Después, la presidenta tendrá turno de réplica.

Prohens ha reivindicado en su intervención, cercana a los 90 minutos, las medidas impulsadas durante los más de tres años de legislatura, con la puesta en marcha y aprobación de más del 97 por ciento de su programa de viviendas.

En materia de vivienda, además del paquete de medidas fiscales, ha anunciado un cambio legislativo para destinar a políticas de vivienda recursos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), dos promociones de viviendas para sanitarios y profesores en Pitiusas, así como un plan piloto de viviendas para personas mayores en situación de exlusión residencial.

Por otro lado, ha señalado que el Consell de Govern aprobará próximamente un techo de gasto de 7.160 millones de euros, 598 millones más que los actuales Presupuestos autonómicos y 1.213 millones más en relación a la legislatura pasada.

La Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación lo tiene casi listo e irá destinado, según ha indicado Prohens, a políticas de vivienda, sanidad pública, educación, servicios sociales, transporte público, políticas de sostenibilidad y agua.

Entre otros anuncios, ampliar de manera progresiva hasta 4º de ESO la limitación de tablets y ordenadores portátiles en las aulas y disponer antes de que acabe la legislatura de un plan integral de inversiones para avanzar en la climatización de todos los centros educativos; así como ampliar los límites del ámbito marino del paraje natural de la Serra de Tramuntana y la reserva d'es Freu de Formentera y adquirir parcelas privadas en es Trenc; y

También ha resaltado que el Govern licitará antes de que acabe el año un centro para mujeres gestantes o madres con hijos mejores que, por motivos socioeconómicos o por falta de red familiar y social, necesiten un alojamiento temporal.

LA IZQUIERDA VE "FRACASO" EN VIVIENDA

Los grupos de la izquierda han criticado el discurso de la líder del Ejecutivo al considerar que "constata el fracaso" en políticas de vivienda, tiene "falta de credibilidad" y demuestra que "no ha afrontado los retos" del archipiélago en lo que va de legislatura.

El diputado de Unidas Podemos, José María García, ha reprobado en la rueda de prensa previa al discurso que Prohens hiciera "los mismos anuncios que en 2023" y ha reclamado ayudas para las personas que viven de alquiler.

Desde MÉS per Mallorca, su portavoz, Lluís Apesteguia, ha acusado a la presidenta de mantener "promesas vacuas" y de "intentar colar mentiras como si fueran verdades". A su juicio, la primera legislatura de Prohens "ha fracasado" y "está agotada", ya que, considera, no se han presentado medidas concretas para mejorar "los problemas reales" de la población balear.

En esta línea se ha pronunciado el diputado de Més per Menorca, Josep Castells, que reprochó a Prohens su "poco rigor y falta de credibilidad" en el discurso que, a su parecer, "constató el fracaso" en vivienda.

Por su parte, para la vicesecretaria general del PSIB-PSOE, Rosario Sánchez, el discurso de Prohens ha sido "triste" y de "mala estudiante" que "pone excusas de por qué no ha afrontado los retos de Baleares".

Además, ha resaltado que "la medida estrella de vivienda es volver a poner una medida que ella misma derogó", en referencia a destinar recursos del ITS a políticas de vivienda. "Ha certificado su propio fracaso", ha subrayado.

VOX RECUERDA SU IMPLICACIÓN EN LAS MEDIDAS

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha recordado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que la mayoría de medidas impulsadas durante la legislatura se han aprobado gracias a Vox y que "muchas de ellas" fueron solicitadas por su partido, sobre todo en materia fiscal.

En la rueda de prensa, la portavoz ha considerado "injustos e inciertos" los reproches que a su entender ha lanzado Prohens a su partido y a los que responderán este miércoles en el pleno.

Sobre las rebajas fiscales, Cañadas ha celebrado la eliminación de impuestos a jóvenes en la compra de la primera vivienda, pero ha reclamado ir más allá y eliminar el límite de edad de 36 años para beneficiarse de la medida.

Por su parte, el portavoz del PP, Sebastià Sagreras, ha defendido que la propuesta para destinar recursos del ITS a vivienda la presentaron los sindicatos al Pacto por la Sostenibilidad y responde a la situación "extraordinaria" de emergencia habitacional.

Según ha reivindicado, la presidenta "está obsesionada" en la defensa de Baleares y de sus habitantes. "Prohens no se conforma con gestionar el presente, sino que mira al futuro y plantea una estrategia para seguir afrontando uno de los principales retos de la comunidad, como lo es facilitar el acceso a la vivienda, especialmente a los jóvenes", ha afirmado.