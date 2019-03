El Parlament finaliza el último pleno y despide la IX Legislatura con 68 leyes aprobadas

Publicado 26/03/2019 19:30:37 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha finalizado esta tarde el último pleno de la IX Legislatura, en el que los parlamentarios han aprovechado sus últimas intervenciones para hacer balance y despedirse.

Según datos del Parlament consultados por Europa Press, esta legislatura se han aprobado 68 leyes -tres de ellas en la última sesión-, a lo que hay que añadir el nuevo reglamento de la Cámara.

Por su parte, el presidente de la Cámara balear, Baltasar Picornell, ha aprovechado este día para dedicar unas palabras de despedida a los miembros del Parlament, en las que ha agradecido tanto a los integrantes de su partido, como del Pacte, la Mesa o la oposición su trabajo y dedicación. "He aprendido muchísimo estos dos años y quiero agradecer que hayáis confiado en mí para ocupar la Presidencia del Parlament", ha añadido.

Tanto en la sesión de control al Govern como en los diferentes debates previstos en el orden del día, los diputados de distintas formaciones han aprovechado sus intervenciones para despedirse de sus compañeros y desearse suerte. Algunos de ellos, como por ejemplo el portavoz de MÉS per Menorca, Nel Martí, o la portavoz adjunta de Podemos, Laura Camargo, no repetirán como diputados la próxima legislatura. Como guiño, los integrantes de MÉS per Mallorca han exhibido en sus escaños un letrero con el mensaje 'To be continued' ("continuará").

En el último pleno el Parlament ha debatido tres leyes, una proposición no de ley y una interpelación. Los debates de este martes han estado marcados por los balances y valoraciones generales de la gestión de estos cuatro años, tanto por parte de la oposición como por los miembros del Govern y los partidos del 'Pacte'.

Una vez agotada la legislatura, corresponde a la presidenta del Govern, Francina Armengol, convocar elecciones y declarar disuelto el Parlament mediante la firma de un decreto, previa deliberación del Consell de Govern. Los comicios se celebrarán el 26 de mayo junto a las elecciones a los Consells Insulars, a los ayuntamientos y al Parlamento Europeo.

Algunas de las leyes aprobadas esta legislatura han sido la Ley de Vivienda, la modificación de la Ley de Turismo para regular el alquiler vacacional, la Ley de Bienestar Animal (conocida popularmente como 'ley de toros a la balear'), la Ley de Residuos y la Ley de Transición Energética y lucha contra el Cambio Climático, entre otras. También se ha modificado el Reglamento del Parlament y se ha impulsado la eliminación de los aforamientos. Esta última iniciativa, que requiere modificar el 'Estatut d'Autonomia', recibió el respaldo del Congreso pero queda pendiente para la próxima legislatura debido al adelanto electoral estatal.

UNA LEGISLATURA DE CAMBIOS EN EL HEMICICLO

La composición del hemiciclo ha variado a lo largo de los cuatro años de la IX Legislatura. Uno de los cambios más destacados fue el relevo en la presidencia del Parlament, que en 2015 recayó en la diputada Xelo Huertas, entonces de Podemos y actualmente integrada en el Grupo Mixto. Con ella, también fue expulsada de la formación morada la diputada Montserrat Seijas.

Posteriormente, se añadieron al Grupo Mixto el exdiputado del PP Álvaro Gijón -que presentó su baja del partido tras la detención de sus padres en el marco de una investigación por presunta corrupción- y el exdiputado de Podemos Salvador Aguilera, que abandonó el partido morado por voluntad propia. De este modo, el Grupo Mixto pasó de comenzar la legislatura con tres diputados --los dos de Cs y la diputada de GxF-- a tener siete, los mismos con los que se quedó Podemos.

También hubo cambios en otros grupos parlamentarios: salieron diputados de MÉS como David Abril y Margalida Capellà -que se apartaron de la vida política- y después de convertirse en vicepresidenta del Govern, Bel Busquets dejó su acta como diputada. Ello propició la entrada de Agustina Vilaret, Josep Ferrà y Miquel Gallardo.

En el PP hubo un cambio reciente, la salida del histórico diputado menorquín Antoni Camps casi al final de la legislatura, tras anunciar su incorporación a Vox. Le ha sustituido María Asunción Pons, que juró su cargo este mismo mes y no ha llegado a intervenir en el pleno. Tenía una pregunta en la penúltima sesión, pero se ausentó de la Cámara por causas médicas. Precisamente, la sesión de este martes incluía el trámite de informe del régimen de incompatibilidades de esta diputada.

Finalmente, en el PSIB, el diputado Juli Dalmau sustituyó a Bel Oliver cuando ésta fue nombrada secretaria de Estado de Turismo en el Gobierno de Pedro Sánchez. Además, Pilar Costa fue la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista hasta que fue nombrada consellera de Presidencia del Govern.

Tampoco acabó la legislatura el senador José Ramón Bauzá, designado por el Parlament en 2015 junto al socialista Francesc Antich. El expresidente Bauzá se dio de baja del PP y fue sustituido por Toni Fuster.

LA DIPUTACIÓN PERMANENTE

La Diputación Permanente es el órgano encargado de los poderes del Parlament cuando la Cámara no está reunida o ha sido disuelta, y su función es asegurar la continuidad de la acción legislativa. Está presidida por el presidente del Parlament, Baltasar Picornell, y forman parte diputados de distintas fuerzas políticas, en proporción a la importancia numérica de cada partido.

¿QUÉ OCURRE CON LOS ASUNTOS PENDIENTES?

El artículo 190 del Reglamento del Parlament establece que al expirar el mandato parlamentario y disolverse el Parlament quedan caducados todos los asuntos pendientes de examen y resolución por parte de la Cámara, excepto los que correspondan a la Diputación Permanente.