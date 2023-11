El Parlament insta al Gobierno a mantenerse "firme" en la defensa de la oficialidad del catalán en la Unión Europea

Aprobada una PNL relativa a garantías laborales y de servicios a los nuevos contratos de 'handling' de Aena



PALMA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Turismo, Comercio, Trabajo, Cultura y Deportes del Parlament balear ha aprobado este jueves una Proposición No de Ley (PNL) de MÉS per Mallorca y Més per Menorca para pedir al Gobierno central mantenerse "firme" en la defensa de la oficialidad del catalán en la Unión Europea.

Según ha informado la cámara balear en un comunicado, la PNL, que ha sido defendida por los diputados Lluís Apesteguia y Josep Castells, ha sido aprobada con seis votos a favor (Més per Menorca, MÉS per Mallorca y PSIB), un voto en contra de Vox, y seis abstenciones de los 'populares'.

Asimismo, el segundo punto de la PNL insta al Govern a colaborar con el Gobierno para conseguir la oficialidad del catalán en la Unión Europea y el tercer punto señala que el Parlament se dirigirá al Consejo de la UE, a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo para trasladarle su apoyo en la plena oficialidad del catalán.

APROBADA UNA PNL RELATIVA A LOS CONTRATOS DE 'HANDLING'

Por otro lado, la Comisión ha aprobado por unanimidad una PNL del PP, defendida por la diputada María Salomé, que insta al Gobierno a llevar a cabo "las actuaciones necesarias" con Aena para dar "total transparencia" al proceso y adjudicación de las licencias para el servicio en tierra de las aerolíneas.

Igualmente, el segundo punto de la PNL hace referencia a pedir al Estado que se ejecuten las actuaciones necesarias con Aena para que las nuevas empresas adjudicatarias cumplan el V Convenio del Sector de servicios de asistencia a tierra en el proceso de subrogaciones de los lugares de trabajo, durante toda la vigencia de las licencias.

Además, insta al Gobierno a que el resultado del concurso de las licencias 'handling' no comprometa la calidad del servicio a los pasajeros y los derechos de los trabajadores.