El Parlament insta al Govern y al Gobierno a crear una línea de ayudas directas para el sector de bodas y eventos

PALMA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlament insta al Govern y al Gobierno a crear una línea de ayudas directas para que el sector de bodas y eventos puedan optar a las convocatorias públicas vinculadas a la COVID-19, atendiendo a la necesidad del sector en estos momentos.

La iniciativa, que ha sido presentada y defendida por la diputada de Unidas Podemos Antonia Martín en la Comisión de Hacienda y Presupuestos, ha recibido el voto de todos los partidos. El PSIB ha presentado una enmienda que ha sido aceptada.

En su defensa, Martín ha señalado que el sector de bodas y eventos está siendo "fuertemente golpeado" por la crisis económica generada por la COVID-19. "Existe una dificultad importante para que pueda acceder a ayudas públicas en igualdad de condiciones a otros sectores también afectados por las restricciones de movilidad y de aglomeración de personas", ha dicho.

En este sentido, la diputada ha señalado que "concretamente, no disponen de un CNAE específico que aglutine a los profesionales de este ámbito que son muy variados: pastelería, floristería, etc". La formación ha recordado que aunque desde el Gobierno, autonómico y entes locales se han programado ayudas, en el caso de las empresas y autónomos que se dedican a las bodas y eventos, existe "una carencia grave" para poder optar a líneas de ayudas públicas "ya que no disponen de un epígrafe específico en el IAE".

Por otro lado, la Comisión de Hacienda del Parlament ha aprobado por unanimidad la comparecencia del director general de Relaciones Exteriores y gerente del Centre Balears Europa, Antonio Vicens, para informar sobre la conversión del organismo de consorcio a fundación.

Asimismo, la Comisión ha aprobado una Proposición No de Ley (PNL), presentada por El PI-Proposta per les Illes Balears relativa a la defensa de las normas existentes que compensen la insularidad de Baleares.