El Parlament previsiblemente investirá este jueves a Armengol como presidenta del Govern

El discurso de investidura de la candidata al Ejecutivo tendrá lugar este miércoles, mientras que el jueves Armengol deberá obtener la confianza de la Cámara por mayoría absoluta

El pleno del Parlament de este jueves 27 de junio investirá, previsiblemente, a la socialista Francina Armengol como presidenta del Govern durante la sesión de investidura de la Cámara autonómica, al ser la única persona que ha presentado su candidatura a presidir el Ejecutivo balear.

Un día antes, el miércoles 26, el Parlament acogerá a partir de las 10.00 horas una sesión plenaria en la que tendrá lugar el discurso de investidura de Armengol, con el que la candidata socialista a la reelección buscará la confianza del hemiciclo.

Así, en la sesión de investidura de este jueves, que arrancará a las 11.00 horas, los partidos tendrán el turno de réplicas a lo expuesto por Armengol el día anterior.

30 VOTOS EN PRIMERA VOTACIÓN

Posteriormente, la candidata al Govern deberá obtener el voto afirmativo de la mayoría absoluta de la Cámara autonómica (30 votos) para obtener la confianza del Parlament en primera vuelta.

Cabe tener presente que, tras los comicios autonómicos del 26 de mayo, el PSIB obtuvo 19 diputados en el Parlament, Unidas Podemos consiguió seis escaños y MÉS per Mallorca, cuatro representantes en la Cámara autonómica. Además, MÉS per Menorca tiene dos diputados en el hemiciclo, mientras que Gent per Formentera (GxF) tiene un escaño. Con todo, la suma de las fuerzas de izquierdas otorgarían, previsiblemente, 32 votos favorables a Armengol.

En el caso de que la candidata a la presidencia del Govern no obtuviera el apoyo de la Cámara en la primera votación de este jueves, se procederá a otra votación, pasadas 48 horas, y la confianza se entenderá otorgada si obtiene mayoría simple (más síes que noes).

UNA VEINTENA DE LEYES INCLUIDAS EN EL 'PACTO DE BELLVER'

Cabe mencionar que este viernes el PSIB, MÉS per Mallorca y Unidas Podemos presentaron en el Castillo de Bellver el acuerdo alcanzado entre las tres fuerzas de cara a conformar el cuarto Govern de progreso en las Islas, que por primera vez reedita un Ejecutivo de izquierdas en dos legislaturas consecutivas.

En virtud del mismo, los partidos han acordado la Mesa del Parlament, que se constituyó en el plenario de este jueves en el que los 59 diputados tomaron posesión de sus cargos. Así, Vicenç Thomàs (PSIB) fue proclamado presidente del Parlament; Gloria Santiago (Unidas Podemos), vicepresidenta primera de la Cámara; Juan Manuel Lafuente (PP), vicepresidente segundo; Joana Aina Campomar (MÉS per Mallorca), secretaria primera; y Maxo Benalal (Ciudadanos), secretario segundo de la mesa del Parlament.

Además, el pacto de gobernabilidad entre las tres formaciones progresistas incluye el organigrama del futuro ejecutivo, que constará de once Conselleries además de la Presidencia y dos secretarías autonómicas, una para promover la economía del conocimiento -sobre universidad e investigación- y otra para transparencia y mejora de la Administración Públicas.

En materia legislativa, el autodenominado 'Pacto de Bellver' incluye 200 puntos y prevé impulsar durante la legislatura X del Parlament una veintena de leyes, como regular el 'todo incluido' turístico, promover una ley de derecho a la información, una ley educativa y una ley de ciencia. Además, el acuerdo prevé desarrollar el 'Estatut d'Autonomia' de Baleares, la Ley de Consells Insulars, la Ley de Fosas, la Ley de Vivienda o la Ley de Cambio Climático, entre otros.