El Parlament pide al Govern adoptar las "medidas necesarias" para evitar "retrasos" de la nueva residencia universitaria

Archivo - Estudiantes a las puertas de la UIB. - UIB - Archivo

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha solicitado al Govern que impulse la construcción de la nueva residencia universitaria destinada a los estudiantes del Universitat de les Illes Balears (UIB) y adopte las "medidas necesarias" para evitar "nuevos retrasos" para que pueda "entrar en funcionamiento lo antes posible".

Estos son algunos de los puntos de la proposición no de ley (PNL) que ha defendido este jueves el diputado del PSIB Carles Bona, en la Comisión de Educación y Universidades del Parlament, que ha quedado aprobada parcialmente.

Asimismo, se ha planteado al Govern que estudie, conjuntamente con la UIB y el resto de partes implicadas, la viabilidad de un plan transitorio de alojamiento universitario mientras no entre en funcionamiento la nueva residencia, con especial atención a los estudiantes procedentes de Menorca, Eivissa y Formentera y a los estudiantes con mayores dificultades económicas o de desplazamiento.

También se ha reclamado que se impulse, junto a la UIB y con la participación, si procede, de las administraciones locales, un programa específico para incrementar la oferta de viviendas y habitaciones de alquiler asequible destinados a estudiantes universitarios. En este punto se propone el estudio de mecanismos de mediación, garantías e incentivos que permitan recuperar y reforzar una bolsa efectiva de alojamiento universitario.

Por último, se ha instado al Govern a revisar y, si procede, reforzar los programas de ayudas destinados a compensar los gastos de alojamiento de los estudiantes universitarios que se tienen que desplazar fuera de su isla o municipio de residencia para cursar sus estudios. Todos estos puntos se han aprobado por unamidad.

El único punto que se ha rechazado --con los siete votos en contra de PP y Vox, frente a los seis a favor de PSIB, MÉS per Mallorca y Grupo Mixto-- es el que pedía al Govern, conjuntamente con la UIB, que elaborasen un estudio actualizado sobre las necesidades de alojamiento de la comunidad universitaria.

En esta evaluación se debía incluir una estimación de la demanda prevista a cinco y diez años, además de revisar, de acuerdo con los resultados de este estudio, si las 120 plazas previstas para la nueva residencia son suficientes para dar respuesta a las necesidades presentes y futuras.

AUMENTO DEL PRESUPUESTO ESTATAL PARA EDUCACIÓN

La misma comisión ha aprobado otra PNL de manera íntegra --también por unanimidad--, que en este caso ha expuesto la diputada del PP Maite Torrent.

En este caso, el Parlament instaba al Gobierno de España a mantener la inversión educativa como una "prioridad del Estado" y a garantizar que las partidas destinadas a educación "no se reduzcan mediante modificaciones presupuestarias".

De esta manera, se reivindica que se incremente la financiación destinada a las comunidades autónomas en materia educativa y reforzar los programas de lucha contra el abandono escolar.

Igualmente, el Parlament ha instado al Ejecutivo central a aumentar la financiación de la Formación Profesional y las becas estatales y a tener en cuenta las singularidades, como por ejemplo la insularidad, en la financiación educativa de las comunidades autónomas.

Además, se ha pedido incrementar la financiación y compromiso del Estado español con las comunidades autónomas en la investigación e investigación.