Archivo - Una patera localizada en la costa de Mallorca. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlament, con el apoyo del PP y de Vox y el rechazo de la izquierda, ha instado al Gobierno a reforzar el control de la ruta migratoria entre Argelia y Balares, aplicar de manera efectiva la expulsión de extranjeros condenados por delitos dolosos, desglosar las estadísticas de criminalidad por nacionalidad y adoptar medidas para combatir la multirreincidencia.

Son algunas de las medidas que contiene la proposición no de ley (PNL) que, defendida por la diputada 'popular' Cristina Gil, se han aprobado en la reunión de la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales celebrada este miércoles.

La iniciativa, en este caso con los apoyos de MÉS per Mallorca y Més per Menorca, también ha reclamado al Estado cubrir las plazas vacantes en la Policía Nacional y la Guardia Civil en Baleares y aprobar un complemento de insularidad propio para los efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad destinados en el archipiélago.

Además, ha reconocido el trabajo de los agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías locales y ha avalado el trabajo del Govern para reforzar la seguridad ciudadana.

DÍA DE EUROPA

La Comisión de Asuntos Institucionales y Generales también ha aprobado, a instancias de la diputada socialista Teresa Suárez, una proposición no de ley relativa al compromiso con los valores fundacionales europeos y la defensa del estado de derecho con motivo del Día de Europa.

La iniciativa, que ha introducido varias enmiendas del PP y solo ha recibido el rechazo de Vox, reafirma el compromiso del Parlament con los valores fundacionales de la Unión Europea; rechazada los discursos de odio, el racismo, la xenofobia, el antisemitismo, la islamofóbia y cualquier tipo de discriminación; y defiende el papel de las instituciones públicasen la promoción de la convivencia democrática, el respeto a la diversidad, la igualdad y la cohesión.

También insta al Govern a impulsar campañas que vayan en ese sentido y a las instituciones europeas y estatales a seguir impulsando medidas para luchar contra la desinformación. Además, manifiesta la necesidad de seguir construyendo una Europa "basada en la cooperación entre pueblos, la defensa de los derechos humanos y el respeto a los principios democráticos compartidos".