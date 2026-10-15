El Parlament reclama la continuidad de un estudio sobre la prostitución en Baleares y que se elabore cada cinco años

Archivo - Club de carretera, en una foto de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha solicitado al Govern que dote al IbDona y la Universitat de les Illes Balears (UIB) de los recursos económicos y técnicos necesarios para que el 'Estudio sobre la prostitución, la trata y la explotación sexual en Baleares' se actualice e institucionalice con una periodicidad quinquenal.

Este es uno de los puntos de la proposición no de ley (PNL) defendida por la diputada del PSIB Irantzu Fernández en la Comisión de Asuntos Sociales, que ha quedado aprobada por unanimidad en casi todos sus puntos, excepto este que ha obtenido los votos a favor de todos los partidos menos el diputado no adscrito Agustí Buades, que se ha abstenido.

De esta manera se pretende que el estudio garantice una diagnosis permanente del sistema de prostitución en el archipiélago.

Asimismo, el Parlament ha instado el Govern a hacer que esta investigación mantenga la metodología técnica y los indicadores del estudio de 2020, con el fin de establecer una serie estadística comparativa que permita "evaluar la eficacia de las medidas abolicionistas implementadas hasta la fecha".

Por otra parte, se reclama que el nuevo estudio incorpore un análisis específico sobre el impacto de las tecnologías de la información, y específicamente las redes sociales, en los mecanismos de captación de víctimas de tráfico de mujeres y menores con fines de explotación sexual en Baleares.

Este estudio tendría que incorporar a las entidades sociales especializadas en la atención a las mujeres y mujeres en situación de prostitución en Baleares, a partir del conocimiento empírico y cualitativo que tienen.

Además, se solicita que el IbDona promueva que los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes realicen informes cada cinco años sobre la situación de la trata, prostitución y explotación infantil y adolescente a su plazo municipal.

Por último, el presupuesto anual tendría que establecer, en el marco del II Plan de trata, una partida específica destinada a la atención de las personas que quieren salir de la prostitución y conseguir que Baleares dejen de ser un territorio de turismo sexual.

RECHAZO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LAS PERSONAS LGTBIQ+ EN SENEGAL

Por otra parte, la misma comisión ha dado luz verde a otra PNL, defendida por el diputado del PP Pedro Álvarez, en defensa de los derechos humanos de la comunidad LGTBIQ+ en Senegal.

De este modo, el Parlament ha expresado su condena al endurecimiento de la legislación penal en Senegal y rechaza "cualquier norma" que criminalice las personas LGTBIQ+, además de manifiestar su apoyo a la sociedad civil que trabaja en la defensa de los derechos humanos y la igualdad.

Igualmente, se ha solicitado al Gobierno de España que condene públicamente la reforma del Código Penal del Senegal, junto con una reclamación al Estado senegalés para que rectifique una normativa que "garantice el respecto de los derechos fundamentales". En caso contrario, se plantea repensar las relaciones bilaterales entre Senegal y España si se vulneran los derechos de las personas LGTBIQ+.

Estos dos puntos se han aprobado por unanimidad, mientras que el resto han conseguido los votos favorables de todos los parlamentarios excepto la abstención de Buades.

Estos pedían al Gobierno de España que promueva, en el ámbito de las relaciones internacionales y de cooperación, el respecto a los derechos humanos y la despenalización de la homosexualidad en todo el mundo.

El Parlament ha reafirmado su compromiso con la defensa de los derechos de las personas LGTBIQ+ y con la lucha contra cualquier forma de discriminación por cuestiones de identidad u orientación sexual.

También se ha reivindicado al Govern el refuerzo de la dotación de personal técnico del Servicio de Coordinación y Atención a la Diversidad Sexual y de género, con el objetivo de "garantizar los recursos humanos necesarios para desarrollar sus funciones de coordinación, asesoramiento, prevención de la LGTBI-fobia e impulso de las políticas públicas destinadas a garantizar los derechos de las personas LGTBIQ+ en Baleares".