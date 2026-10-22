El Parlament reclama al Gobierno central transparencia en las ayudas al patrimonio y que tenga en cuenta la insularidad

Archivo - La fachada del Parlament en la calle Conquistador. - PARLAMENT - Archivo

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Turismo, Cultura, Deportes, Trabajo, Función Pública y Diálogo Social del Parlament ha aprobado este jueves una proposición no de ley (PNL), a petición del PP, para reclamar al Gobierno central una mayor transparencia en las ayudas al patrimonio cultural y las bellas artes, así como que tenga cuenta la insularidad para el reparto de subvenciones.

En virtud de la iniciativa, la Cámara balear pide al Ejecutivo nacional que publique los criterios utilizados para la selección de entidades y proyectos beneficiarios de las subvenciones de concesión directa. En este sentido, solicita un informe detallado que especifique las cantidades asignadas por comunidad autónoma, entidad beneficiaria, proyecto y anualidad.

La iniciativa, además, insta al Gobierno central a que tenga en cuenta la insularidad para el reparto de ayudas estatales destinadas a la conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural.

Asimismo, los parlamentarios exigen al Gobierno nacional que se tengan en cuenta la relevancia cultural, estado de conservación, urgencia e interés general, así como la instauración de mecanismos de coordinación con las comunidades autónomas y entidades locales para identificar necesidades de restauración.

La PNL también reclama líneas de financiación que corrijan los desequilibrios territoriales que se detecten en la distribución de ayudas al patrimonio cultural y las bellas artes.

Esta PNL ha contado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, salvo MÉS per Mallorca y Més per Menorca, quienes se han abstenido.

CONTRATACIÓN LEGAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR

Por otro lado, la Comisión ha aprobado otra PNL para fomentar la contratación legal de trabajadores del hogar, también a propuesta del PP.

En concreto, los grupos parlamentarios piden al Gobierno central por unanimidad que analice por qué ha bajado la contratación y afiliación en el sistema de empleo del hogar, que investigue el empleo irregular y que fomente la formalización de contratos a partir de una simplificación de los trámites.

La Cámara balear solicita al Ejecutivo nacional, en este caso con los votos favorables del PP y Vox y la abstención del resto de grupos, que impulse medidas económicas, fiscales y de seguridad social que faciliten que las familias puedan contratar legalmente a personas empleadas del hogar, especialmente para familias con rentas medias y bajas, así como aquellas con menores, ancianos o dependientes a su cargo.