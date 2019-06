Los partidos recogen las credenciales de diputados en el Parlament

Actualizado 03/06/2019 12:44:05 CET

El PI es el único partido que aún no ha recogido las actas

PALMA DE MALLORCA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los distintos partidos que han obtenido representación parlamentaria tras las elecciones del 26 de mayo han acudido este lunes a recoger las credenciales de los diputados en un acto que ha tenido lugar en la Cámara autonómica y que ha sido presidido por el presidente de la Junta Electoral de Baleares, Pablo Delfont, si bien El PI aún no se ha presentado para recogerlas.

El cabeza de lista al Parlament de Unidas Podemos, Juan Pedro Yllanes, ha asegurado en declaraciones a los medios que "esta semana empezarán los contactos para negociar" con el objetivo de "cruzar los programas y ver en lo que se está de acuerdo y en los puntos de fricción". "Vamos a poner lo mejor de nuestra parte e imagino que las otras dos fuerzas también, así que cuando antes quede configurado perfecto, pero no tenemos ninguna prisa", ha añadido Yllanes.

"ENTRE HOY Y MAÑANA EMPEZARÁN LAS NEGOCIACIONES SERIAS"

En este sentido, en representación de MÉS per Mallorca, Miquel Gallardo, ha concretado que "entre hoy y mañana" empezarán las negociaciones "serias" y ha sostenido que "serán relativamente rápidas", ya que "los tres partidos han manifestado la intención de conformar Govern otra vez".

Asimismo, Gallardo ha añadido que, desde MÉS, "no es válido cualquier Pacte" y que éste debe garantizar que "las ideas de MÉS y su programa no queden en "segundo plano" o bien en "una tercera línea". "No queremos un pacto a cualquier precio", ha sostenido.

Por lo que respecta a los equipos negociadores, Yllanes ha concretado que el "núcleo central negociador" del partido estará conformado por la secretaria general de la formación morada, Mae de la Concha, el secretario de organización, Alejandro López, y por Pep Malagrava, si bien Gallardo no ha especificado quien formará parte de él.

Asimismo, Yllanes ha considerado que desde Unidas Podemos "están absolutamente abiertos a hablar de los impuestos verdes de MÉS", ya que "ahora es momento de dialogar de todo", añadiendo que "no tienen líneas rojas sino moradas con políticas feministas y también verdes ecologistas".

Cabe recordar que la izquierda podría seguir gobernando en las Islas ya que la mayoría absoluta en el Parlament se obtiene con 30 diputados y los partidos de izquierdas superarían esta cifra con los escaños de PSIB (19), MÉS per Mallorca (4), Unidas Podemos (6), MÉS per Menorca (2) y Gent per Formentera (1).

"ES UNA MALA NOTICIA UN GOVERN DE ULTRAIZQUIERDA Y SEPARATISMO"

El cabeza de lista de Vox Baleares al Parlament, Jorge Campos, ha apuntado, por su parte, que "es una mala noticia que vaya a haber otro Govern de la ultraizquierda y de separatismo". "Lo importante es que Baleares funcione bien y que esté alejado del sectarismo y el radicalismo de los gobiernos del PSOE y de sus socios, nos hubiera gustado que el escenario fuera otro", ha sostenido.

En este sentido, ha asegurado que están "convencidos" de que "con su entrada tan importante" a las instituciones "el escenario dentro de cuatro, cuando vuelva a haber elecciones, años será completamente distinto".

"Estar aquí es un logro, el mensaje que nos ha llevado a conseguir estos resultados no va a cambiar, es el mismo que vamos a mantener. Vamos a ser políticamente incorrectos y se van a escuchar cosas en el Parlamento que no se han escuchado hasta ahora", ha declarado Campos.

Finalmente, el cabeza de lista de Cs al Parlament, Marc Pérez-Ribas, ha defendido en la misma línea ha considerado el Pacte "ha reducido y deconstruido" Baleares pero se ha mostrado "muy orgullosos" de haber conseguido estos resultados. "Nosotros lucharemos para que la sociedad balear mejore y progrese, somos una opción rigurosa y activa", ha concluido.

Ciudadanos ha ascendido de dos parlamentarios a cinco, y Vox entrará en el Parlament con tres escaños.