Patrick Colom será el candidato del PP a la alcaldía de Lloret en las elecciones municipales de mayo de 2027 - PP

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) - El PP de Lloret de Vistalegre ha designado a Patrick Colom como su candidato a la alcaldía del municipio en las próximas elecciones municipales, previstas pata el 23 de mayo de 2027.

Los 'populares', en un comunicado, han dicho afrontar esta nueva etapa con el objetivo de recuperar el Ayuntamiento e impulsar "un proyecto cercano, que sitúe a los vecinos en el centro de las decisiones municipales y que respuesta a sus necesidades".

Colom ha agradecido la confianza depositada en él y ha asegurado que encara este reto "con mucha ilusión, responsabilidad y ganas de trabajar para el pueblo".

"Queremos recuperar una manera de gobernar basada en la proximidad, el diálogo y el contacto directo con lo vecinos. La política municipal se debe hacer a pie de calle, escuchando a la gente y buscando soluciones a los problemas del día a día", ha dicho.

"Lloret necesita un proyecto que piense en sus vecinos, que escuche sus propuestas y que trabaje para mejorar el municipio. Saldremos a la calle, hablaremos con todo el mundo y trabajaremos para recuperar la confianza de los vecinos y volver a gobernar", ha añadido el candidato 'popular'.