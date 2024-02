Payeses de Mallorca se suman este lunes a las protestas del sector agrario añadiendo la reivindicación de la insularidad

PALMA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones de agricultores de Mallorca han convocado para este lunes una tractorada con la que pretenden sumarse a las protestas del sector primario en España y Europa en los últimos días, a las que añaden las reivindicaciones del campo balear, como una especial atención a la insularidad o una mayor agilidad de las ayudas del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de Baleares (Fogaiba).

La movilización está convocada por agrupaciones agrícolas como Asaja-Baleares, Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), la Unió de Pagesos y Cooperatives Agro-alimentàries; y en ella se espera que participen unos 170 tractores, que saldrán desde seis puntos de la isla hasta la sede de la Delegación del Gobierno en Palma.

Así, una de las columnas de tractores saldrá a las 10.15 horas de la zona de Palma de Sa Casa Blanca, otra partirá de la plaza de Santa Maria a las 10.00 horas, a las 09.00 horas partirá la de Campos y a las 09.30 horas comenzarán la marcha los manifestantes del restaurante de Ses Torres de Santa Margalida. También está prevista otra convocatoria que empezará en el Matadero de Inca, pero aún se desconoce la hora de inicio.

La tractorada espera reunirse a las 11.00 en la avenida México de Palma y desde allí proseguirán su protesta por las calles Manacor, Avenidas, vía Roma, el paseo Mallorca, la avenida Jaume III y a las 12.30 pretenden concentrarse en el paseo del Borne, para acabar frente a la Delegación de Gobierno, donde presentarán sus reivindicaciones al delegado Alfonso Rodríguez.

Está previsto asimismo que unas 200 personas acompañen a pie a los vehículos, con pancartas y carteles, durante todo el recorrido, desde la avenida de México, de donde saldrá la marcha, que comprende unos 4,5 kilómetros, y que se prolongará entre las 11.30 y las 13.30 horas. La vuelta se llevará a cabo por Paseo Marítimo.

Diferentes entidades han dado apoyo a la manifestación y se han adherido a las peticiones de las organizaciones agrarias y las Cooperativas de Baleares: DO Binissalem; Vi de la Terra Mallorca, DO Pla i Llevant, DOP Pebre bord de Mallorca, DOP Oliva de Mallorca, IGP Sobrassada, IGP Ametlla de Mallorca, DO oli de Mallorca, Col·legi Oficial de Veterinaris de les Illes Balears, etcétera.

CORTES DE TRÁFICO

Ante este escenario, la Policía Local de Palma y la EMT han anunciado cortes de tráfico en las diferentes calles y líneas de autobuses que se verán afectadas por la llegada y la salida de la tractorada, ya que está previsto que abandonen la ciudad por la zona del paseo Marítimo hacia el polígono de Llevant.

Los representantes de las organizaciones agrarias presentaron la convocatoria en una rueda de prensa el pasado 8 de febrero y allí el presidente de Asaja-Balears, Joan Company, señaló que la insularidad sería un trabajo que deberá abordar esta legislatura, porque "después del reconocimiento se necesitarán recursos".

En este sentido, plantearán al Govern que solicite a la Unión Europea que renueve el marco legislativo de Baleares y lo equipare a las islas griegas con el propósito de desarrollar políticas autonómicas "para actuar sin el permiso de Bruselas y conseguir respuestas rápidas que, ahora mismo, no se dan", ha subrayado Company.

Otra de sus reivindicaciones será, tal y como comentó el secretario general de Unió de Pagesos, Sebastià Ordines, que el Fogaiba sea "más eficiente y rápido" debido a que hay "retrasos en los pagos y en la resolución de expedientes" que pueden tardan, según ha dicho, hasta tres años.

Con respecto al producto local, Ordines ha reclamado que "se cumpla" la ley turística y "se potencien" los alimentos autóctonos para competir con las importaciones, ya que, según ha recordado, "sin consumo no hay agricultura; sin agricultura, no hay paisaje y, sin él, difícilmente habrá turismo".

FLEXIBILIZACIÓN DE LA PAC

En cuanto a las demandas europeas que protagonizarán la tractorada del día 19, la representante de Cooperatives Agro-alimentàries, Jerónima Bonafé, ha reclamado flexibilizar la Política Agraria Común (PAC) europea. Por ello, han pedido una moratoria para la implantación de la cartilla digital debido a que es "una burocracia inasumible".

Asimismo, ha protestado por la "competencia desleal" por parte de los países foráneos de la UE que no cumplen con la normativa en materia de bienestar animal, seguridad alimentaria y residuos que "aumentan los costos de producción". Por tanto, se pide que las directrices sean las mismas para todos y que, en el contexto de la crisis climática, se valore en especial a Baleares porque "hay más sequías prolongadas, mientras que la normativa actual está enfocada a otras zonas de Europa".

Bonafé pidió disculpas a la ciudadanía porque este lunes se "producirán algunas molestias" pero quieren hacer entender que son "esenciales" y que sin el sector primario "no se come".

En esta misma línea se pronunció la secretaria ejecutiva de UPA-AIA, Joana Mascaró, al reivindicar que Baleares es un archipiélago que "necesita producto local y soberanía alimentaria".

PLAN PARA LA PRÓXIMA DÉCADA DE LA AGRICULTURA BALEAR

Esta protesta viene precedida de una reunión que mantuvieron el pasado jueves los mismos representantes agrarios con el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, junto con representantes de todos los grupos parlamentarios.

En este encuentro, las diversas partes se comprometieron a elaborar un plan estratégico para la agricultura balear para los próximos diez años para después aprobarlo en el Parlament. Este plan, además de los aspectos ya mencionados, tendrá en cuenta asuntos como el relevo generacional en el campo balear o los efectos de la sequía en el archipiélago.

No obstante, las organizaciones agrarias incidieron en que pese a que sería un plan específico para Baleares se entroncaría en la normativa europea.