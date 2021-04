Penalva, el testigo número 26 y cuatro policías de Blanqueo declaran esta semana en el TSJIB por el 'caso Cursach'

El ex juez está citado este miércoles para declarar como investigado

El ex juez Manuel Penalva, el testigo número 26 y cuatro policías de Blanqueo declaran esta semana ante el juez Carlos Gómez, del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), por el 'caso Cursach'.

En concreto, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha citado a declarar este miércoles como investigado al ex juez Manuel Penalva y, también, al testigo número 26 de la macrocausa.

El mismo día también estaba citado el ex fiscal Miguel Ángel Subirán, pero finalmente no lo hará después de que el informe forense solicitado haya determinado que no está en condiciones para defenderse en un procedimiento legal, según ha avanzado el periódico 'Última Hora'.

Además, entre este jueves y este viernes, deberán declarar los cuatro policías de Blanqueo con los que Penalva y Subirán trabajaron en el caso investigado.

Cabe recordar que, a mediados de marzo, a través de una providencia, el magistrado Carlos Gómez dio conocimiento del auto de la Sala de lo Penal del TSJIB, en el que se acordaba investigar si Penalva y Subirán indujeron a testigos a realizar declaraciones falsas durante la instrucción del 'caso Cursach'.

De este modo, el juez citó a declarar, además de al ex juez y al ex fiscal, al testigo número 26 de la causa tras aceptar la Sala los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Fiscal y varias acusaciones.

Esta decisión se tomó después de que la Sala revocara el auto con el que se cerraba la instrucción y procesaba a Penalva, a Subirán y a cuatro policías nacionales por delitos de revelación de secreto, omisión del deber de perseguir delito y omisión del deber de promover la persecución de delitos, dejando fuera del proceso judicial las acusaciones por detenciones ilegales, coacciones a testigos e investigados o manipulación de declaraciones.